Governo vai recorrer de liminar que derrubou teto de reajuste do Fies

"Tal comportamento, possivelmente, gerou prejuízos aos impetrantes, na medida em que, tendo a administração se mantido inerte quando da divulgação dos novos valores das semestralidades, concluíram pela aquiescência com tais valores e realizaram projetos e investimentos em consonância com esses novos valores", diz trecho do documento. Para a juíza, o governo federal feriu o princípio da razoabilidade. Para tomar a decisão, a juíza tomou como a base a decisão da magistrada da 1ª Vara Federal do Estado de Sergipe, Telma Maria Santos Machado.O presidente do Sindicato das Instituições de Ensino Particular (Sinepe-ES), Antônio Eugênio Cunha, afirmou que "dá forma como as novas regras foram postas" a culpa da dificuldade dos alunos em conseguirem o financiamento recaiu sobre as instituições" e, por isso, agrumentou Cunha, a Fenep resolveu entrar na Justiça com um mandado de segurança."Foi surpresa para as instituições que se programaram para a oferta, contratando profissionais, fornecedores, uma série de itens necessários para a execução das atividades do curso. Daí a intenção de dar a entrada. Tudo que é anunciado, combinado, acordado tem pouco prejuízo, porque todas as partes tem entendimentos. Esse não é o problema. O que eles tem que fazer e respeitar são os valores que as instituições cobram pelos seus serviços devido o fator que é custo de fornecimento do serviço. Isso tem que ser respeitado", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.Antônio Eugênio ainda reforçou que os estudantes também estão sendo beneficiados com a liminar. "Nesse momento, um dos fatores de corte, que é o indicador econômico 6,4% caiu, não é mais restritivo. Daí então, os alunos poderão acessar conforme os valores que estão sendo praticados pelas instituições", afirmou.Por meio de nota, o Ministério da Educação (MEC) afirmou que ainda não foi notificado sobre a liminar, mas que vai recorrer. Por sua vez, Antônio Eugênio frisou que a Fenep levará o caso até as últimas instâncias.Enquanto isso, para tentar garantir que os estudantes tenham acesso às aulas, as instituições privadas de ensino superior estão promovendo uma espécie de força-tarefa, com atendimento reforçado, pré-agendados ou por meio de senhas. Atualmente, o Sinepe estima que das cerca de 107 mil matrículas em ensino superior em instituições privadas, das 84 existentes no Espírito Santo, 35 mil são de alunos com cadastro no Fies. A previsão é que mais 8 mil novos estudantes estão tentando conseguir contrato no sistema de financiamento do governo federal.