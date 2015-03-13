O Ministério da Educação vai recorrer à Justiça Federal em Brasília contra a liminar expedida nesta quinta-feira (12) que derrubou o limite de 6,4% para o reajuste de valores de mensalidades bancadas com financiamento do Fies. O teto de reajuste imposto pelo governo gerou impasse entre universidades e alunos, que passaram a ter dificuldades em renovar o financiamento estudantil.
A liminar foi dada pela juíza substituta da 7ª Vara do Distrito Federal, Luciana Raquel Toletino de Moura. Em sua decisão, a juíza afirma que as novas determinações para o Fies deveriam ter sido tomadas com antecedência, segundo ela, razoável. O governo fixou o limite de reajuste em janeiro, enquanto os contratos de matrícula já tinham preços fixados desde novembro.
Governo vai recorrer de liminar que derrubou teto de reajuste do Fies
"Tal comportamento, possivelmente, gerou prejuízos aos impetrantes, na medida em que, tendo a administração se mantido inerte quando da divulgação dos novos valores das semestralidades, concluíram pela aquiescência com tais valores e realizaram projetos e investimentos em consonância com esses novos valores", diz trecho do documento. Para a juíza, o governo federal feriu o princípio da razoabilidade. Para tomar a decisão, a juíza tomou como a base a decisão da magistrada da 1ª Vara Federal do Estado de Sergipe, Telma Maria Santos Machado.O presidente do Sindicato das Instituições de Ensino Particular (Sinepe-ES), Antônio Eugênio Cunha, afirmou que "dá forma como as novas regras foram postas" a culpa da dificuldade dos alunos em conseguirem o financiamento recaiu sobre as instituições" e, por isso, agrumentou Cunha, a Fenep resolveu entrar na Justiça com um mandado de segurança."Foi surpresa para as instituições que se programaram para a oferta, contratando profissionais, fornecedores, uma série de itens necessários para a execução das atividades do curso. Daí a intenção de dar a entrada. Tudo que é anunciado, combinado, acordado tem pouco prejuízo, porque todas as partes tem entendimentos. Esse não é o problema. O que eles tem que fazer e respeitar são os valores que as instituições cobram pelos seus serviços devido o fator que é custo de fornecimento do serviço. Isso tem que ser respeitado", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.Antônio Eugênio ainda reforçou que os estudantes também estão sendo beneficiados com a liminar. "Nesse momento, um dos fatores de corte, que é o indicador econômico 6,4% caiu, não é mais restritivo. Daí então, os alunos poderão acessar conforme os valores que estão sendo praticados pelas instituições", afirmou.Por meio de nota, o Ministério da Educação (MEC) afirmou que ainda não foi notificado sobre a liminar, mas que vai recorrer. Por sua vez, Antônio Eugênio frisou que a Fenep levará o caso até as últimas instâncias.Enquanto isso, para tentar garantir que os estudantes tenham acesso às aulas, as instituições privadas de ensino superior estão promovendo uma espécie de força-tarefa, com atendimento reforçado, pré-agendados ou por meio de senhas. Atualmente, o Sinepe estima que das cerca de 107 mil matrículas em ensino superior em instituições privadas, das 84 existentes no Espírito Santo, 35 mil são de alunos com cadastro no Fies. A previsão é que mais 8 mil novos estudantes estão tentando conseguir contrato no sistema de financiamento do governo federal.