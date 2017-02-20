Após o recebimento de uma proposta de acordo, para colocar fim ao movimento que prejudica o policiamento no Espírito Santo, por parte da Polícia Militar, o governo do Estado respondeu que não negocia enquanto houver obstruções nas entradas dos quartéis da corporação. Mulheres dos policiais militares entregaram um novo documento com proposta de acordo para que o movimento que retira os PMs das ruas tenha fim.
Governo só negocia com mulheres de PMs após liberação total de quartéis
O documento foi protocolado na secretaria da Casa Civil nesta segunda-feira (20) pela Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo. As portas dos batalhões e quartéis da Grande Vitória permaneceram bloqueadas nesta segunda, data em que a paralisação dos PMs completou 17 dias. Segundo uma das manifestantes, a nova proposta enviada ao governo, exclui reajuste salarial.
“Queremos a incorporação das escalas especiais, a referência 15 para todos e a anistia total. Estamos aguardando o posicionamento do governador, se a resposta for positiva liberamos os portões no mesmo dia, caso não permaneceremos com o movimento”, afirma.
O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo, Major Rogério Fernandes, disse que a proposta foi recebida no início da noite da última sexta-feira (17), e o teor repassado ao governo, que não se posicionou.
Na proposta também está prevista revisão na progressão horizontal da carreira dos Policiais. “Neste documento consta o auxílio-fardamento de R$ 1.700,00, a referência 15, em que as mulheres aceitam que o governo apresente um estudo com os impactos financeiros que esse aumento pode causar”, complementou.
Segundo as manifestantes, que não quiseram se identificar, na ultima semana, uma contraproposta feita pelo governo, que previa anistia apenas para novos processos e concessão de auxílio-fardamento, foi rejeitada por elas. Por meio de nota, o Estado afirma que só retoma as negociações se as portas dos quartéis forem totalmente liberadas pelos manifestantes. O movimento foi iniciado há quase três semanas por reivindicação de aumento salarial.