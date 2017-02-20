Após o recebimento de uma proposta de acordo, para colocar fim ao movimento que prejudica o policiamento no Espírito Santo, por parte da Polícia Militar, o governo do Estado respondeu que não negocia enquanto houver obstruções nas entradas dos quartéis da corporação. Mulheres dos policiais militares entregaram um novo documento com proposta de acordo para que o movimento que retira os PMs das ruas tenha fim.

Your browser does not support the audio element. Governo só negocia com mulheres de PMs após liberação total de quartéis

O documento foi protocolado na secretaria da Casa Civil nesta segunda-feira (20) pela Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo. As portas dos batalhões e quartéis da Grande Vitória permaneceram bloqueadas nesta segunda, data em que a paralisação dos PMs completou 17 dias. Segundo uma das manifestantes, a nova proposta enviada ao governo, exclui reajuste salarial.

“Queremos a incorporação das escalas especiais, a referência 15 para todos e a anistia total. Estamos aguardando o posicionamento do governador, se a resposta for positiva liberamos os portões no mesmo dia, caso não permaneceremos com o movimento”, afirma.

O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo, Major Rogério Fernandes, disse que a proposta foi recebida no início da noite da última sexta-feira (17), e o teor repassado ao governo, que não se posicionou.

Na proposta também está prevista revisão na progressão horizontal da carreira dos Policiais. “Neste documento consta o auxílio-fardamento de R$ 1.700,00, a referência 15, em que as mulheres aceitam que o governo apresente um estudo com os impactos financeiros que esse aumento pode causar”, complementou.