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NOVA GESTÃO

Governo quer estimular feiras empresariais no Pavilhão de Carapina

O secretário de turismo do Estado, Paulo Renato Fonseca Júnior, afirmou que o local vai continuar recebendo shows e festas, mas a prioridade será para a realização de feiras empresariais

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 14:45

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

30 ago 2018 às 14:45
Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View
A área do Pavilhão de Carapina, na Serra, um dos locais mais tradicionais para a realização de eventos na Grande Vitória, voltará a ser administrada pelo Governo do Estado, a partir de dezembro deste ano. A mudança acontece por conta do fim do contrato de concessão com uma empresa privada que administra a área desde 1998.
Governo quer estimular feiras empresariais no Pavilhão de Carapina
O secretário de turismo do Estado, Paulo Renato Fonseca Júnior, afirmou que o local vai continuar recebendo shows e festas, mas a prioridade será para a realização de feiras empresariais. Na avaliação do representante do governo, o pavilhão é bem localizado e tem potencial para impulsionar a economia capixaba.
O espaço já recebe anualmente a tradicional feira do mármore e do granito, e o secretário de turismo apontou que outros segmentos da economia capixaba pretendem realizar feiras no Pavilhão de Carapina. Os produtores de café e os empresários do ramo de petróleo e gás são alguns dos interessados.
"A gente já está fazendo esse trabalho com o mercado de estimular a crianção de novos eventos lá, em áreas que o estado já é destaque. Como no café, na área de petróleo e gás, na área de agronegócio. Existem vários setores que tem possibilidade", disse o secretário.
O Governo do Estado vai administrar a área pelos próximos dois anos e não está descartado que, após esse período, uma nova empresa assuma a concessão do terreno de quase 100 mil m².
Paulo Renato Fonseca Júnior também afirmou que governo estadual está em contato com a prefeitura da Serra, para que melhorias sejam realizadas no Pavilhão de Carapina. Obras para melhorar o acesso de veículos e pedestres aos locais de eventos não estão descartadas, mas o secretário não quis entrar em detalhes sobre as modificações previstas.
A CBN Vitória entrou em contato com a prefeitura da Serra, para saber se a prefeitura estuda a realização de obras de melhorias no entorno do pavilhão, mas não teve resposta até o fechamento da matéria.

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