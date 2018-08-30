Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View

A área do Pavilhão de Carapina, na Serra, um dos locais mais tradicionais para a realização de eventos na Grande Vitória, voltará a ser administrada pelo Governo do Estado, a partir de dezembro deste ano. A mudança acontece por conta do fim do contrato de concessão com uma empresa privada que administra a área desde 1998.

Your browser does not support the audio element. Governo quer estimular feiras empresariais no Pavilhão de Carapina

O secretário de turismo do Estado, Paulo Renato Fonseca Júnior, afirmou que o local vai continuar recebendo shows e festas, mas a prioridade será para a realização de feiras empresariais. Na avaliação do representante do governo, o pavilhão é bem localizado e tem potencial para impulsionar a economia capixaba.

O espaço já recebe anualmente a tradicional feira do mármore e do granito, e o secretário de turismo apontou que outros segmentos da economia capixaba pretendem realizar feiras no Pavilhão de Carapina. Os produtores de café e os empresários do ramo de petróleo e gás são alguns dos interessados.

"A gente já está fazendo esse trabalho com o mercado de estimular a crianção de novos eventos lá, em áreas que o estado já é destaque. Como no café, na área de petróleo e gás, na área de agronegócio. Existem vários setores que tem possibilidade", disse o secretário.

O Governo do Estado vai administrar a área pelos próximos dois anos e não está descartado que, após esse período, uma nova empresa assuma a concessão do terreno de quase 100 mil m².

Paulo Renato Fonseca Júnior também afirmou que governo estadual está em contato com a prefeitura da Serra, para que melhorias sejam realizadas no Pavilhão de Carapina. Obras para melhorar o acesso de veículos e pedestres aos locais de eventos não estão descartadas, mas o secretário não quis entrar em detalhes sobre as modificações previstas.