Governo promete obras do HGC ainda para o primeiro semestre

Área onde será construído o Hospital Geral de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O governador Renato Casagrande (PSB) garantiu o início das obras do Hospital Geral de Cariacica (HGC) no primeiro semestre deste ano. O anúncio foi feito durante a durante a sessão de prestação de contas e ações do novo mandato, realizada na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (11). Mesmo tendo sido anunciado pelo governo passado, em outubro de 2018, o socialista afirmou que os trabalhos de base da estrutura terão início conforme o previsto.

“Está mantida. Vamos começar no primeiro semestre ainda a base do prédio. O estado vai contratar com projeto próprio, com recursos próprios, toda a estrutura, toda a base do prédio”, afirmou.

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Além das obras do HGC, Casagrande também afirmou que outros hospitais estaduais passarão por reformas e ampliação. É o caso do Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e o Hospital Infantil, em Vitória. A destinação de recursos pela bancada federal vai ajudar a viabilizar as intervenções.

“O Antônio Bezerra de Farias vai passar por ampliação e reforma com recursos da bancada federal, o Hospital Infantil também passará por reforma com parte do recurso da bancada federal. Como a bancada tem que colocar 50% de recursos deles na saúde, os hospitais recebem. É melhor a gente colocar reforma do que para ampliação, porque ampliação exigirá novos custeios mais para frente”, disse.

Outra unidade estadual que deve passar por alterações é o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, o Himaba, em Vila Velha. O governador afirmou que o local, que é administrado por uma Organização Social, é alvo de estudo do governo para a definição de uma nova modelagem.

Ainda sobre as organizações sociais, Casagrande disse em discurso na Assembleia que as que atuam no Estado vão passar por uma auditoria. O secretário de Saúde Nésio Fagundes deve encaminhar a demanda para o titular da pasta de Controle e Transparência Edmar Camata, a quem ficará a cargo o procedimento.

Sobre a possibilidade da auditoria apontar irregularidades e mudar o funcionamento de OS em alguns hospitais, Casagrande afirmou que a etapa faz parte do processo de acompanhamento.

“Ela pode identificar se a OS está cumprindo o contrato ou não. Porque a gente tem um acompanhamento da Secretaria de Saúde, mas a equipe não é uma equipe que tenha toda a condição necessária para fazer esse acompanhamento. Então a auditoria faz parte e faz bem ao contrato”, completou.