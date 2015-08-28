Governo promete Leste-Oeste fica pronta para o início de 2017

Paradas desde o segundo semestre do ano passado, as obras da Rodovia Leste-Oeste devem ser retomadas na semana que vem. A ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira (28) pelo Governo do Estado, em Cariacica. A via ligará a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, à BR-262 e à BR-101, no município. A nova previsão de conclusão das obras é 18 meses. Os custos gerais, ao final, serão de R$ 280 milhões.

A construção da rodovia começou em 2007. Mas, em 2014 foi paralisada por falta de verbas, segundo Halpher Luigi, diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES). Para finalizar o projeto, foram disponibilizados ao DER, R$ 148 milhões, sendo R$ 124,5 de recursos captados junto ao BNDES e o restante do tesouro estadual.

Your browser does not support the audio element. Governo promete que Leste-Oeste fica pronta para o início de 2017

"A expectativa é que já na semana que vem os serviços sejam reiniciados. Vamos começar analisando aquilo que já foi feito para poder mobilizar todo quantitativo de equipamentos para avançar o mais rápido possível", disse Luigi.

Até o momento, foram construídos 4,4 km da pista principal e 9,8 metros de pistas viscerais, ruas de acesso. Com o aditivo, agora serão realizadas obras de pavimentação do trecho de 2,2 quilômetros de extensão, entre os bairros Rio Marinho, em Vila Velha, e Campo Belo, em Cariacica; a construção do viaduto de acesso ao bairro Santa Catarina, de mais de 180 metros de altura; a ponte sobre o Rio Marinho, com uma extensão de 132 metros; e a canalização do Rio Marinho e transposição de adutora da Cesan, em Cariacica.

O governador Paulo Hartung (PMDB), observou que a Leste-Oeste será uma alternativa de tráfego para retirar o trânsito pesado de bairros dos dois municípios, além de funcionar para o escoamento do Porto de Capuaba.

"Ela liga o município de Cariacica e Viana à Vila Velha, sem necessidade que esse trafego passe por São Torquato ou Cobi. Ali é um transtorno muito grande, porque são vias muito estreitas. Esse tráfego não é só de ônibus de passageiros e automóveis, mas é repleto de caminhões, porque também é acesso do nosso terminal portuário, onde temos movimentação de contêineres", declarou.