Governo perde ação na Justiça, mas espera receber recursos da Vale

Ferrovia Vitória-Minas ganhará ramal que ligará o Complexo de Tubarão, na Capital, a porto em Presidente Kennedy, no Sul do Estado Crédito: Divulgação

O governo do Espírito Santo teve uma derrota na Justiça e não conseguiu suspender o processo de renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). No dia 12 de julho deste ano, o Estado ajuizou uma Ação Civil Pública para tentar impedir que os investimentos da Vale fossem transferidos para a região Centro-Oeste.

Your browser does not support the audio element. overno perde ação na Justiça, mas espera receber recuros da Vale

Um dia depois de receber a negativa da Justiça, e enquanto o impasse da antecipação da concessão não é resolvido, o governo capixaba anunciou que recebeu uma proposta da Vale. A mineradora se dispôs a usar os créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que tem direito para pagar parte da construção do ramal ferroviário que vai ligar Vitória a Presidente Kennedy, no Sul do Estado. Um valor do possível investimento da Vale é estimado em R$ 1 bilhão, enquanto a construção do ramal da ferrovia pode custar até R$ 3 bilhões.

Em relação à decisão da Justiça em não acatar o pedido capixaba, o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, afirmou que Espírito Santo vai apresentar um recurso contra a sentença da 4ª Vara Federal Cível.

“Nós decidimos pela interposição de um recurso. A nossa tese principal é que a lei autoriza renovação antecipada (da concessão), mas diz que todo novo investimento (da Vale) tem que ficar no local da concessão, que, no nosso caso, é a Ferrovia Vitória-Minas. O juiz entende que é possível que haja investimento em outro local”, declarou o procurador-geral.

Uma audiência pública para discutir os rumos da renovação antecipada da concessão está prevista para acontecer em agosto. Enquanto isso, o Governo do Espírito Santo estuda alternativas para o caso de perder recursos para outros estados.

POSSÍVEL INVESTIMENTO DA VALE

Em uma coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (27), no Palácio Anchieta, o governador Paulo Hartung anunciou que a Vale propôs investir cerca de R$ 1 bilhão para a construção do ramal entre Vitória a Presidente Kennedy. A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo realiza estudos para detectar outras fontes de recursos para completar os quase R$ 3 bilhões previstos para a realização da obra.

“Eu reconheço que ela (a Vale) tem importância econômica no nosso Estado, mas também traz transtornos sociais e ambientais. O problema do pó preto é um desafio na Grande Vitória. Neste momento de renovação (da concessão) é hora da gente negociar um legado da Vale para o futuro do desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo”, declarou o governador Paulo Hartung.