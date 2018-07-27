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Governo perde ação na Justiça, mas espera receber recursos da Vale

Governo do Espírito Santo vai entrar com recursos na Justiça para impedir que dinheiro de concessão seja investido em outros estados

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 15:15

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

27 jul 2018 às 15:15
Ferrovia Vitória-Minas ganhará ramal que ligará o Complexo de Tubarão, na Capital, a porto em Presidente Kennedy, no Sul do Estado Crédito: Divulgação
O governo do Espírito Santo teve uma derrota na Justiça e não conseguiu suspender o processo de renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). No dia 12 de julho deste ano, o Estado ajuizou uma Ação Civil Pública para tentar impedir que os investimentos da Vale fossem transferidos para a região Centro-Oeste.
overno perde ação na Justiça, mas espera receber recuros da Vale
Um dia depois de receber a negativa da Justiça, e enquanto o impasse da antecipação da concessão não é resolvido, o governo capixaba anunciou que recebeu uma proposta da Vale. A mineradora se dispôs a usar os créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que tem direito para pagar parte da construção do ramal ferroviário que vai ligar Vitória a Presidente Kennedy, no Sul do Estado. Um valor do possível investimento da Vale é estimado em R$ 1 bilhão, enquanto a construção do ramal da ferrovia pode custar até R$ 3 bilhões.
Em relação à decisão da Justiça em não acatar o pedido capixaba, o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, afirmou que Espírito Santo vai apresentar um recurso contra a sentença da 4ª Vara Federal Cível.
“Nós decidimos pela interposição de um recurso. A nossa tese principal é que a lei autoriza renovação antecipada (da concessão), mas diz que todo novo investimento (da Vale) tem que ficar no local da concessão, que, no nosso caso, é a Ferrovia Vitória-Minas. O juiz entende que é possível que haja investimento em outro local”, declarou o procurador-geral.
Uma audiência pública para discutir os rumos da renovação antecipada da concessão está prevista para acontecer em agosto. Enquanto isso, o Governo do Espírito Santo estuda alternativas para o caso de perder recursos para outros estados.
POSSÍVEL INVESTIMENTO DA VALE
Em uma coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (27), no Palácio Anchieta, o governador Paulo Hartung anunciou que a Vale propôs investir cerca de R$ 1 bilhão para a construção do ramal entre Vitória a Presidente Kennedy. A Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo realiza estudos para detectar outras fontes de recursos para completar os quase R$ 3 bilhões previstos para a realização da obra.
“Eu reconheço que ela (a Vale) tem importância econômica no nosso Estado, mas também traz transtornos sociais e ambientais. O problema do pó preto é um desafio na Grande Vitória. Neste momento de renovação (da concessão) é hora da gente negociar um legado da Vale para o futuro do desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo”, declarou o governador Paulo Hartung.
A Ferrovia Vitória-Minas ligará o Complexo de Tubarão, na Capital, a porto em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. A segunda reunião entre representantes do governo estadual e da Vale está prevista para o mês de agosto. O veredito sobre o possível repasse de verba da mineradora só será anunciado após a decisão do Governo Federal em relação à partilha dos recursos da antecipação da concessão.

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