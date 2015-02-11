Governo pede apoio da Agência Nacional de Águas para amenizar crise hídrica

O Governo do Estado continua tomando medidas para superar o período de estiagem, considerado o mais crítico do Espírito Santo nos últimos 40 anos. Entre elas, está o estudo de novos mananciais para ampliar o abastecimento de água na Grande Vitória, onde a situação é considerada mais crítica. Para isso, o governador Paulo Hartung se reuniu com o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu, para tentar um apoio institucional e financeiro do governo federal para criar novos pontos de captação de água. Entre as ações para amenizar os efeitos da seca, está a transformação da barragem de Rio Bonito, na bacia do Rio Santa Maria, em reservatório para utilização humana. Hoje o local, no município de Santa Maria de Jetibá, é utilizado para o fornecimento de energia.

Your browser does not support the audio element. Governo do Estado pede apoio da Agência Nacional de Águas para amenizar crise hídrica

Segundo o diretor de infraestrutura hídrica da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Robson Monteiro, a questão é burocrática e não envolve obras. "Não existe uma proposta de construção de um novo reservatório, mas uma mudança de priorização de um reservatório existente há quase 70 anos", explicou.

Robson afirmou que, desde a semana passada, a barragem não está mais gerando energia e agora, precisa apenas de resolver a questão da concessão com o governo federal. Ele ainda garantiu que não há riscos de falta de energia com a medida.

De acordo com informações da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), a bacia do Rio Santa Maria está operando em 5.300 litros por segundo, depois da chuva do fim de semana. Anteriormente, a capacidade de abastecimento estava em 2.800 litros por segundo. Mesmo assim, a situação ainda é considerada crítica, já que o mínimo considerado saudável é de 6.150 litros por segundo.

Considerada medida de médio prazo, a captação de água do Rio Reis Magos para abastecer o município da Serra também está sendo estudada. A expectativa é que a alternativa já entre em operação ainda este ano. Entretanto, é necessário que a Cesan construa uma estação de tratamento e um conjunto de adutoras para o transporte de água, em um distância de cerca de 40 km, segundo Denise Cadete, diretora-presidente da companhia. "Faríamos adutora conectando o Rio Reis Magos até a Serra. A crise que estamos mais sentindo está hoje no Rio Santa Maria da Vitória que abastece 700 mil habitantes nos municípios de Serra, Vitória, Cariacica e Fundão", disse.

Segundo Vicente Andreu, a reunião desta quarta-feira foi uma aproximação entre os governos federal e estadual para reverter a situação de seca do Espírito Santo. "Houve uma determinação expressa da presidente Dilma Rousseff. Houve um contato da Ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, com o governador na semana passada e elas nos orientou que realizássemos para anteciparmos uma visita de natureza técnica para conhecer problemas que muita vezes são de domínio estadual, mas que podemos ajudar na resolução", afirmou.

Entretanto, Andreu não detalhou se haverá ajuda financeira e nem explicitou como será a parceria do governo federal com o Espírito Santo para atender as solicitações do governador Paulo Hartung. Medidas específicas da gestão de recursos hídricos como o Programa Sala de Situação, Plano Nacional de Segurança Hídrica, Plano Qualidade de Água, Pacto Nacional de Gestão de Águas também foram discutidos.