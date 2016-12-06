Governo lança mais editais para construção de barragens no Estado

O Governo do Estado lançou nesta terça-feira (06) edital para construção de mais cinco barragens no interior do Espírito Santo. A previsão é que as obras, que têm o objetivo de minimizar os impactos da crise hídrica, tenham início a partir de fevereiro de 2017 e beneficiem os municípios de São Roque do Canaã, Colatina e Sooretama. Para execução dos projetos serão investidos R$ 8,5 milhões.

O secretário de agricultura do Estado, Otaciano Neto, frisou que serão erguidas mais de 60 barragens no Estado, o que vai beneficiar, principalmente, as regiões mais afetadas pela seca.

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“Além da assinatura do edital para construção das barragens, também foi assinado um contrato para execução de nove projetos de engenharia, que a partir do segundo semestre do ano que vem, darão início a novas obras”, afirma.

Atualmente já está em andamento a construção de sete barragens que fazem parte do plano do governo, sendo que a maior delas está localizada entre os municípios de Pinheiros e Boa Esperança. A represa tem capacidade de armazenamento de 17 bilhões de litros de água e as obras ficaram paralisadas por mais de 10 anos.

A construção dos novos reservatórios vão favorecer diversos produtores de todo o Estado, afetados diretamente pela maior seca dos últimos 80 anos. Morador de Nova Venécia, Jesus Lubiana, produtor de café, mamão e criador de gado, relatou que nos últimos anos a situação em sua propriedade tornou-se crítica. “As árvores de café tiveram que ser cortadas, representando uma perca imensurável. É necessária a construção de muitas barragens, pois temos problemas sérios com o armazenamento de água”, relata.

Queda na produção

Produtor de café em São Mateus, Renilton Correia, conta que a perda na produção em 2016 foi de 60%, o que impactou diretamente na geração de emprego e na arrecadação. “Eu nunca vivenciei essa seca em 55 anos. Em São Mateus tivemos outro problema, que foi a água do mar subir o rio por falta de chuva”, conta.