Governo lança edital para recuperação de rodovias do interior

Estradas do Norte do Estado vão passar por intervenções em pontos considerados críticos. As obras serão para construção de trevos e também em encostas. Serão investidos R$ 16 milhões. A expectativa é que até o fim do primeiro semestre já haja ordem de serviço para as obras e que as mudanças sejam concluídas em até um ano após o início dos trabalhos.

O edital para a contratação das empresas que vão realizar as obras será lançado pelo Governo do Estado nesta terça-feira (30). Em quatro trechos, haverá a construção de trevos: no acesso à comunidade de Morobá, na ES 137, em São Domingos do Norte; no acesso a São Jorge de Tiradentes, na ES 245, em Rio Bananal; nos acessos a Barra do Riacho e a Vila do Riacho, na ES 445, em Aracruz.

Assinatura de obras em rodovias do norte Crédito: Leonardo Duarte | Secom

Além disso, também haverá intervenções em encostas ao longo da Rodovia ES 137. Nesse caso, serão contemplados quatro trechos entre São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha e um entre São Gabriel e Nova Venécia. Também serão realizadas ações de caráter ambiental na ES 137, como a recuperação de taludes, revegetação com uso de biomantas e drenagem.

Segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Ênio Bergoli, somente nas comunidades diretamente ligadas às obras, mais de 30 mil pessoas serão impactadas. No entanto, esse número aumenta quando se considera quem circula pelas estradas e que não vive nesses locais.

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“Se considerarmos, direta e indiretamente, as pessoas que trafegam e que vão ter menos riscos, mais segurança viária, nós podemos estimar que esse número é de cerca de 250 mil a 300 mil pessoas que circulam nesses trechos viários”, afirmou o diretor-geral do DER-ES.