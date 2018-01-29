Estradas do Norte do Estado vão passar por intervenções em pontos considerados críticos. As obras serão para construção de trevos e também em encostas. Serão investidos R$ 16 milhões. A expectativa é que até o fim do primeiro semestre já haja ordem de serviço para as obras e que as mudanças sejam concluídas em até um ano após o início dos trabalhos.
O edital para a contratação das empresas que vão realizar as obras será lançado pelo Governo do Estado nesta terça-feira (30). Em quatro trechos, haverá a construção de trevos: no acesso à comunidade de Morobá, na ES 137, em São Domingos do Norte; no acesso a São Jorge de Tiradentes, na ES 245, em Rio Bananal; nos acessos a Barra do Riacho e a Vila do Riacho, na ES 445, em Aracruz.
Além disso, também haverá intervenções em encostas ao longo da Rodovia ES 137. Nesse caso, serão contemplados quatro trechos entre São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha e um entre São Gabriel e Nova Venécia. Também serão realizadas ações de caráter ambiental na ES 137, como a recuperação de taludes, revegetação com uso de biomantas e drenagem.
Segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Ênio Bergoli, somente nas comunidades diretamente ligadas às obras, mais de 30 mil pessoas serão impactadas. No entanto, esse número aumenta quando se considera quem circula pelas estradas e que não vive nesses locais.
Governo lança edital para recuperação de rodovias do interior
“Se considerarmos, direta e indiretamente, as pessoas que trafegam e que vão ter menos riscos, mais segurança viária, nós podemos estimar que esse número é de cerca de 250 mil a 300 mil pessoas que circulam nesses trechos viários”, afirmou o diretor-geral do DER-ES.
Os recursos que serão aplicados nessas obras são provenientes de operações de crédito feitas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ainda no último mandato do governador Paulo Hartung (PMDB) a frente do Governo Estadual. De acordo com o governador, esses recursos fazem parte de uma terceira etapa de investimentos. Na quarta, será definido um conjunto de estradas a serem reabilitadas.