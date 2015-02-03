As escolas públicas da rede estadual da Grande Vitória também vão começar a mudar procedimentos sobre o uso da água. O consumo de cada escola será monitorado. A Secretaria Estadual de Educação (Sedu), em parceria com a Cesan, vai implantar nas próximas semanas o Programa de Uso Racional da Água em Unidades Escolares, em 50 escolas onde foi identificado um alto consumo de água per capita na Região Metropolitana.Devido à diminuição da vazão dos rios Jucu, Santa Maria da Vitória e Benevente, receberão o programa 14 escolas de Cariacica, 15 da Serra, três de Guarapari, 11 de Vila Velha, cinco de Vitória, uma em Anchieta e uma de Viana. O secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, informou que o foco principal será a melhoria da gestão da água nos pátios, cozinhas, refeitórios, corredores dos edifícios e quadras de esportes, por exemplo. Também será feita a adequação da infraestrutura, com a utilização de equipamentos poupadores de água e a reutilização da água das chuvas.O secretário afirma que o tema água será mais abordado no currículo escolar, para mudar o comportamentos dos alunos dentro e fora das salas de aula.

Your browser does not support the audio element. Governo inicia programa de uso consciente da água nas escolas-CBNGAZ - 3.00s - 03-02-15

“Isso é um problema de Geografia, de História, de Química, de Língua Portuguesa. Todas as disciplinas poderão trabalhar com as crianças, com a equipe da escola, para melhorar a consciência e achar também métodos. Nós vamos trabalhar para que a escola funcione gastando menos água. Essa será a contribuição da escola para minorar esse problema que a sociedade está vivendo”, disse à Rádio CBN Vitória.

Haroldo destacou que haverá o incentivo das boas práticas, para sensibilizar alunos, professores e pais para o consumo consciente da água.

“Na escola, não só a pública, mas a escola em geral, reflete os problemas que a sociedade tem. E o problema da água, que até bem pouco tempo era um problema da região Nordeste do Brasil, agora é um problema do Sudeste, do Sul, do Espírito Santo. Eu penso que neste ano de 2015 todo esse momento que nós estamos atravessando de escassez de água, de chuva, dificuldades de abastecimento, isso vai estar refletido dentro da escola”.

A Sedu ainda irá definir de quanto será o investimento no programa e quando ele começa efetivamente. De acordo com o secretário, a meta é envolver toda a rede estadual até 2017.