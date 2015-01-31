Governo Hartung afirma que gestão anterior gastou quase R$ 300 milhões sem autorização

A nova equipe econômica do governo do Estado afirma que R$ 296 milhões foram gastos em 2014 sem autorização, ou seja, sem estar previsto no orçamento. Esse dado foi apresentado com a divulgação do Relatório de Gestão Fiscal de 2014, na tarde desta sexta-feira (30), pela secretária estadual da Fazenda, Ana Paula Vescovi. Segundo ela, atualmente o Estado não possui uma reserva financeira, ao contrário do que afirmou o ex-governador Renato Casagrande (PSB), ao garantir que deixou R$ 3,3 bilhões no caixa do governo.De acordo com o levantamento feito pelos técnicos da Fazenda, a disponibilidade de caixa referente aos recursos do Tesouro em 2014 foi de R$ 473 milhões. Deduzidas as obrigações de curto prazo e restos a pagar, o saldo líquido é de R$ 205 milhões. Contudo, despesas na ordem de R$ 296 milhões foram executadas sem estarem previstas no orçamento de 2014. Dessa forma, a disponibilidade líquida seria de – 27 milhões, de acordo com o relatório.

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A secretária descarta que o governo irá deixar de honrar com pagamentos nos próximos meses, e explicou o que será feito daqui em diante.

“Agora a gente deu um primeiro passo, é o reconhecimento dessas despesas que foram executadas sem autorização legislativa. A partir daí, a gente vai, dentro das normas vigentes e da organização de governo, estabelecer regras para poder fazer o pagamento dessas despesas”, declarou a secretária.

O procurador-geral do Estado, Rodrigo Rabello, ressaltou que assumir despesas sem cobertura orçamentária é uma infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal, e por isso, o órgão também irá acompanhar a questão.

“Essas apurações serão feitas pela Procuradoria do Estado, que irá se debruçar sobre esses números que hoje foram apresentados, para que, se for necessário, certamente será, comunicar aos órgãos de controle, no caso o Ministério Público e o Tribunal de Contas para que analise a necessidade de adotar alguma providência para responsabilizar algum gestor”, disse Rabello.

Além desses indicadores, a Secretaria da Fazenda apontou outros problemas no caixa do Estado. De acordo com o relatório de Gestão Fiscal, houve crescimento das despesas em ritmo acima do das receitas, queda na receita de ICMS, má utilização das rendas do petróleo com custeio, a utilização de operações de crédito para investimentos em detrimento dos recursos próprios do Tesouro e reservas financeiras utilizadas para cobrir despesa correntes. Para o governo, a situação das finanças é de desequilíbrio e desorganização.

“O Estado estava com o fluxo mensal deficitário, despesas maiores que as receitas, e com isso as reservas ordinárias do Estado vieram se exaurindo, ao ponto da gente não ter mais como contar com elas. A situação fiscal do Estado hoje traz a necessidade da gente conseguir colocar muito rapidamente as despesas cabendo dentro das receitas do mês, porque não temos mais reservas”, descreveu a secretária da Fazenda.