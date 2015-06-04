Governo garante privatização da BR-262 no Estado

O governo federal garantiu a inclusão do trecho da BR-262 entre Vitória e Belo Horizonte no plano de concessões. Além das obras para modernização da BR 262, a presidente Dilma Rousseff vai autorizar a ampliação do Porto de Barra do Riacho e anunciará a data da primeira audiência pública sobre a construção da malha ferroviária interligando Espírito Santo e Rio de Janeiro.Os investimentos para o Estado foram anunciados no final da tarde de ontem, durante a audiência pública do Plano Plurianual ES 2016-2019, em Vila Velha. O governador Paulo Hartung informou que foi convidado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, para participar na próxima terça-feira, às 20 horas, da Cerimônia de Anúncio da Nova Etapa do Programa de Investimento em Logística no Palácio do Planalto, em Brasília.De acordo com informações repassadas pelo ministro, na ocasião, a presidente Dilma fará os anúncios oficiais. O governador comentou que a notícia chega em um ótimo momento, uma vez que o quadro econômico de arrecadação do Estado vem se deteriorando desde 2013, com a queda na arrecadação do ICMS e, atualmente, a situação tem se agravado por conta das quedas nos tributos recolhidos pelas atividades de exploração de petróleo.“Estamos com receita em queda, mas operando dentro de uma realidade sustentável. O que nos permite atravessar essa crise e chegar ao outro lado com a casa arrumada e as contas em dia”, disse o governador.Competitividade“Porém, ao acrescentarmos esse conjunto de medidas apresentado pela União e que vai de encontro com a característica do nosso Estado, que é a logística, não tenho dúvidas que dará mais competitividade e impulsionará o desenvolvimento do Estado”, analisou Hartung.Na avaliação do governo, a inclusão do trecho da BR-262 entre Belo Horizonte e Vitória no plano de concessões do governo federal é importante para o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. Potencializará, por exemplo, o escoamento de cargas pelos portos do Estado, principalmente vindas do Planalto Central. A melhoria do trecho também impulsionará o turismo, principalmente o da Região Serrana do Espírito Santo, além de reduzir o número de acidentes.