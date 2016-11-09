Governo Federal vai retomar 29 obras paralisadas do PAC no Estado

O Governo Federal vai retomar, nos próximos quatro meses, a construção de 29 obras federais que estão paralisadas no Espírito Santo. As obras estão distribuídas em todo o território capixaba e, a maioria delas, está ligada à conclusão de creches e pré-escolas, saneamento básico e prevenção em áreas de risco. Os investimentos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e somam mais de R$ 47 milhões.

O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer (PMDB), durante reunião com ministros nesta segunda-feira (07). As obras no Estado variam entre o custo mínimo de R$ 500 mil e R$ 5,6 milhões. A maior parte dos empreendimentos têm menos de 50% do total previsto em projeto executados e estão paralisados há muito tempo.

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No norte do Estado, as principais obras estão relacionadas a saneamento básico, urbanização e educação. Serão finalizadas seis cheches nos municípios de São Mateus e Linhares. Mucurici e Água Doce do Norte, na mesma região, serão contempladas com obras de esgotamento sanitário.

Na Grande Vitória, todos os municípios terão obras retomadas. Em Cariacica e Vila Velha, o Ministério das Cidades dará andamento a obras de prevenção em áreas de risco com o manejo de águas pluviais, sendo R$ 5,6 mi em recursos para a finalidade. Serra e Guarapari receberão recursos para finalizar creches e centros esportivos.

Já na Capital, as aplicações serão divididas entre obras de contenção de encostas e construção de creches. O assessor de projetos da Prefeitura de Vitória, Antônio Claudino de Jesus, explicou que as obras já estão licitadas e, algumas delas, tem previsão de entrega para 2018. “Na verdade elas não ficaram paralisadas, porque o município tem que dar contrapartida e foi colocando recursos devagar, na medida de sua capacidade de investimento, justamente para não paralisar, o que provocaria um prejuízo muito grande”, detalhou.

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