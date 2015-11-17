Governo Federal vai ampliar demarcação de áreas de marinha no litoral capixaba

Após praticamente concluir a demarcação de áreas de marinha em Vitória, a União pretende agora expandir o trabalho para outros municípios do litoral capixaba. Vão atingir praias da Região Metropolitana, situadas em Vila Velha, Serra, Fundão, além de outras no litoral Norte e Sul do Estado. A medida pode dobrar no Estado o número de terrenos nessas condições. Hoje existem 50 mil registrados.

A meta para este ano, de acordo com o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU-ES), Magno Pires, é traçar pelo menos 100 quilômetros de Linha de Preamar Médio (LPM) - marco para a delimitação das áreas de marinha. Os trabalhos estão em fase de conclusão em Aracruz e Linhares. A próxima etapa será em Conceição da Barra. “Na prática vamos chegar a uns 170 quilômetros de linha nestas regiões”, relatou, acrescentando que em outros municipios deve ocorrer em 2016 e 2017, dependendo da disponibilidade orçamentária e financeira.

Pires justifica o trabalho destacando que “a demarcação é uma exigência legal”. E lança mão da mais recente legislação sobre o assunto, a Lei 13.139/2015, que estabelece, inclusive, um novo rito para as demarcações, com uma maior participação popular, em audiências públicas. O objetivo é evitar, por exemplo, que as pessoas sejam inseridas no cadastro da União como ocupantes de terrenos de marinha, sem que elas saibam

Uma situação que ocorreu com frequência nos últimos anos. Um exemplo é o marítimo Wilson Moura do Nascimento, que há quase 40 anos mora em Jesus de Nazareth, Vitória. Ele teve até o imposto de renda bloqueado e foi parar na lista de devedores da União, por dívidas não pagas de 1994 a 2015. “Nunca fui notificado”, relata. Ele agora enfrenta a burocracia para obter a isenção das taxas.

Mas a situação não será menos complicada para quem vive nas áreas que vão ser alvo das novas demarcações. Quando elas ocorrerem, essas pessoas serão inseridas no cadastro da SPU como ocupantes e passam a pagar as famosas taxas de ocupação e laudêmio. E o pior, a partir daí a União se torna dona de 100% do imóvel, mesmo nos casos daqueles que tenham escrituras registradas em cartório.

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