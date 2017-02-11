Governo fecha acordo com associações de PMs para fim da paralisação

Quatro associações representantes dos policiais militares e bombeiros e membros do governo do Espírito Santo entraram em acordo na noite desta sexta-feira (10), para encerrar a manifestação de familiares e mulheres de PMs em quartéis. Segundo a ata da reunião, o retorno dos policiais ao trabalho deve acontecer até às 7 horas deste sábado (11).

A proposta não prevê reajuste de salário e é parecida com o que foi colocada para as mulheres na última quinta-feira (9), com uma diferença: o governo vai desistir de todas as punições administrativas aos PMs, que poderiam até levar ao desemprego de vários militares. Como anistia é dada apenas pelo Governo Federal, punições criminais podem acontecer, como no caso dos 703 militares que já foram indiciados.

As mulheres dos policiais militares não participaram da reunião e, portanto, não assinaram a ata. Segundo uma das manifestantes, por enquanto, continua tudo igual e as mulheres ainda se reuniriam para tratar do tema. Para o Governo, o acordo foi feito com os legítimos representantes das categorias. Segundo secretário Estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, as associações e policiais devem conversar com as esposas para liberar os batalhões durante a manhã deste sábado.

“Sobre elas não recai o mesmo peso como dos policiais. Conversem com suas esposas e voltem às atividades. Não é razoável com mais de 100 mortos os nossos homens de farda fiquem paralisados”, disse.

Reajuste zero

Sobre reajuste, o Governo reforçou a impossibilidade de aumento, devido a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O Estado se comprometeu a apresentar os resultados fiscais e dar reajuste aos servidores, conforme a arrecadação.

O presidente da Associação dos Oficiais Militares, major Rogério Fernandes Lima, acredita que o principal ponto seja a anistia contra punições administrativas, já que no pior dos casos vários policias poderiam ficar desempregados. “Essa é uma medida que vai garantir o emprego e a tranquilidade. Os processos demoram em média 30 dias. Então em um mês poderíamos ter vários policiais e famílias sem seu sustento”, acrescenta.