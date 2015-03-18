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ESPÍRITO SANTO

Governo facilita construção de pequenas barragens no Estado para combater estiagem

Os produtores não precisam mais de licenciamento ambiental, sendo necessário apenas um cadastro

Publicado em 17 de Março de 2015 às 22:29

Publicado em 

17 mar 2015 às 22:29
Com a seca que já perdura há pelo menos três meses no Espírito Santo, o governo estadual adotou medidas que visam facilitar a construção de barragens por particulares no Estado. Para instalar barragens menores, com áreas de até 1 hectare e volume de até 10 mil metros cúbicos de acumulação de água, os produtores não precisam mais de licenciamento ambiental, sendo necessário apenas um cadastro no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). A isenção do licenciamento beneficia a maioria dos produtores, já que mais de 80% das barragens construídas no Estado, segundo o governo, estão nessa faixa. A medida também para regularizar as já existentes.Apesar da facilidade, a barragem precisa possuir um responsável técnico habilitado, contratado pelo proprietário. Não há cobrança de taxas por parte do Idaf. Todos os procedimentos são feitos nos escritórios locais do órgão, evitando assim que os proprietários precisem se deslocar até a sede da instituição, em Vitória, segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento e Pesca.Já para as barragens com área acima de 1 hectare é necessário que o proprietário obtenha o licenciamento ambiental. Nesses casos, o produtor precisa apresentar um estudo, fazer o requerimento de licenciamento e anexar a anotação de responsabilidade técnica (ART) e também o nome do responsável técnico. Se a represa for de terra, deve ser informado o nome do engenheiro agrônomo ou técnico agrícola. Se for de concreto, o técnico responsável tem de ser engenheiro civil. Toda documentação deve ser entregue no escritório do Idaf, no município onde será construída a barragem.Barragens públicasOs estudos para implantação das 60 barragens de uso coletivo em vários pontos do Espírito Santo estão em fase final de elaboração. A medida da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Pesca será adotada como forma de aumentar a segurança e a reserva hídrica no Estado.

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