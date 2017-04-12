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Segurança

Governo entrega novas viaturas na Serra

Entrega representa um reforço à questão do policiamento no município, de acordo com o Estado

Publicado em 12 de Abril de 2017 às 15:45

Publicado em 

12 abr 2017 às 15:45
Durante a manhã desta quarta-feira (12), o governo do Estado entregou novas viaturas à 14ª Companhia Independente, em Feu Rosa, no município da Serra. O evento contou com a participação do vice-governador Cesar Colnago (PSDB), do secretário de segurança André Garcia, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, e outros integrantes da cúpula da Polícia Militar.
Governo entrega novas viaturas na Serra
Segundo o secretário, a entrega dessas viaturas representa um reforço à questão da segurança para o município. Ainda, segundo Garcia, mesmo diante dos desafios do cenário econômico atual a entrega das viaturas representa um importante investimento para a área da segurança. “O Estado tem feito um ajuste fiscal, mas mantendo importantes investimentos na área social”, destacou.
As viaturas entregues fazem parte da frota de novos veículos que a Polícia Militar recebeu para substituir os mais antigos, com tempo médio de três anos de uso. A frota, que passou pela fase de instalação de materiais e emplacamento, será destinada para o patrulhamento de rua, por meio do efetivo da Força Tática, criada com a restruturação da PM no Estado, e será distribuída entre a 12ª, a 13ª e a 14ª Companhias Independentes, além do 4º, do 6º e do 7º Batalhões.

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