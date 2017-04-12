Governo entrega novas viaturas na Serra

Durante a manhã desta quarta-feira (12), o governo do Estado entregou novas viaturas à 14ª Companhia Independente, em Feu Rosa, no município da Serra. O evento contou com a participação do vice-governador Cesar Colnago (PSDB), do secretário de segurança André Garcia, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, e outros integrantes da cúpula da Polícia Militar.

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Segundo o secretário, a entrega dessas viaturas representa um reforço à questão da segurança para o município. Ainda, segundo Garcia, mesmo diante dos desafios do cenário econômico atual a entrega das viaturas representa um importante investimento para a área da segurança. “O Estado tem feito um ajuste fiscal, mas mantendo importantes investimentos na área social”, destacou.