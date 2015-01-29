Governo entrega 493 computadores para municípios informatizarem banco de vacinação

O processo de vacinação nas unidades de saúde do Estado serão informatizados. Nesta quinta-feira (29), 68 municípios receberam da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) computadores para colocar em funcionamento o novo sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Ao todo, 493 equipamentos foram distribuídos levando-se em consideração o número de salas de vacinação disponíveis em cada cidade. As unidades de saúde têm até junho deste ano para colocar o sistema em funcionamento.

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A principal vantagem do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) é a obtenção de dados mais fidedignos, que serão colhidos por meio do registro nominal do paciente imunizado e local de residência. Com a modernização do processo, o Estado, que já tem uma ampla cobertura vacinal, pode melhorar ainda mais os seus índices, segundo o secretário de Estado de Saúde, Ricardo Oliveira.

"Isso vai permitir que informações sejam acessíveis com mais agilidade e mais rapidez, para que a gente possa efetivamente manter a população vacinada. Gente que não veio, vamos saber mais rapidamente", avaliou.

Além disso, o sistema será integrado em todo o país, ou seja, dados de vacinação de um capixaba, podem ser acessados nas unidades de saúde de qualquer Estado brasileiro, como explica a gerente da Vigilância de Saúde da Sesa, Gilza Rodrigues "A longo prazo, o que a gente espera é que você possa se vacinar em qualquer sala de vacinação do país. A sua informação estará lá no sistema para aquele funcionário daquela sala olhar e saber qual vacina você precisa tomar, em qual tempo está. Mesmo você não estando com o cartão de vacina na mão", afirmou.

O processo de digitalização do histórico de vacinação do paciente será gradativo. Mas quem perdeu o cartão antes do novo sistema vai ter que reiniciar o esquema de vacinação, segundo a coordenadora do Programa de Imunização do Estado, Danielle Grillo.

"É registrada a vacina que o indivíduo está tomando naquele momento e é feito também o histórico de vacinação que ele já tem no cartão. Esse histórico é registrado no sistema como registro anterior e não como dose válida. Para contar como cobertura vacinal, somente a dose que ele está tomando naquele momento. Mas tudo que estava registrado no cartão dele vai ser passado para o sistema para ficar como histórico. Porque se em algum momento a pessoa perder o cartão de vacina, ela tem como resgatar o histórico dela de vacinação e não vai precisar iniciar o esquema todo de vacina", explicou.