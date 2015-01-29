Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SAÚDE

Governo entrega 493 computadores para municípios informatizarem banco de vacinação

As unidades de saúde têm até junho deste ano para colocar o sistema em funcionamento

Publicado em 29 de Janeiro de 2015 às 15:28

Publicado em 

29 jan 2015 às 15:28
O processo de vacinação nas unidades de saúde do Estado serão informatizados. Nesta quinta-feira (29), 68 municípios receberam da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) computadores para colocar em funcionamento o novo sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Ao todo, 493 equipamentos foram distribuídos levando-se em consideração o número de salas de vacinação disponíveis em cada cidade. As unidades de saúde têm até junho deste ano para colocar o sistema em funcionamento.
Governo entrega 493 computadores para municípios informatizarem banco de vacinação
A principal vantagem do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) é a obtenção de dados mais fidedignos, que serão colhidos por meio do registro nominal do paciente imunizado e local de residência. Com a modernização do processo, o Estado, que já tem uma ampla cobertura vacinal, pode melhorar ainda mais os seus índices, segundo o secretário de Estado de Saúde, Ricardo Oliveira.
"Isso vai permitir que informações sejam acessíveis com mais agilidade e mais rapidez, para que a gente possa efetivamente manter a população vacinada. Gente que não veio, vamos saber mais rapidamente", avaliou.
Além disso, o sistema será integrado em todo o país, ou seja, dados de vacinação de um capixaba, podem ser acessados nas unidades de saúde de qualquer Estado brasileiro, como explica a gerente da Vigilância de Saúde da Sesa, Gilza Rodrigues "A longo prazo, o que a gente espera é que você possa se vacinar em qualquer sala de vacinação do país. A sua informação estará lá no sistema para aquele funcionário daquela sala olhar e saber qual vacina você precisa tomar, em qual tempo está. Mesmo você não estando com o cartão de vacina na mão", afirmou.
O processo de digitalização do histórico de vacinação do paciente será gradativo. Mas quem perdeu o cartão antes do novo sistema vai ter que reiniciar o esquema de vacinação, segundo a coordenadora do Programa de Imunização do Estado, Danielle Grillo.
"É registrada a vacina que o indivíduo está tomando naquele momento e é feito também o histórico de vacinação que ele já tem no cartão. Esse histórico é registrado no sistema como registro anterior e não como dose válida. Para contar como cobertura vacinal, somente a dose que ele está tomando naquele momento. Mas tudo que estava registrado no cartão dele vai ser passado para o sistema para ficar como histórico. Porque se em algum momento a pessoa perder o cartão de vacina, ela tem como resgatar o histórico dela de vacinação e não vai precisar iniciar o esquema todo de vacina", explicou.
O cronograma do Ministério da Saúde estabelece que cidades com mais de 50 mil habitantes devem priorizar a instalação dos computadores com o novo software. Dos 68 municípios beneficiados, nove foram considerados prioritários e receberam uma quantidade maior de aparelhos, sendo eles, Serra (40), Vitória (38), Cariacica (31), Linhares (37), Cachoeiro de Itapemirim (25), Guarapari (22), Aracruz (20), Vila Velha (19) e Viana (17), seguindo a ordem de prioridade. Todas as regiões do Estado foram contempladas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados