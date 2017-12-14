A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) formalizaram na manhã desta quinta-feira (14) o termo de cooperação técnica para a reformulação do Hospital da Polícia Militar (HPM), que fica no bairro Bento Ferreira, em Vitória.
Um dos objetivo da reformulação do HPM é aumentar em até quatro vezes o número de consultas médicas - passando de 2 mil para 8 mil. Serão oferecidos atendimentos em 25 especialidades. As consultas com cardiologistas, neurologistas e nutricionistas estão entre as opções. A data para o início de funcionamento da reformulação ainda não foi confirmada.
Durante a cerimônia de assinatura do termo, o secretário de estado da saúde, Ricardo de Oliveira, chegou afirmar que as consultas do ambulatório também seriam oferecidas para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, após questionamento da reportagem, a secretaria de Saúde recuou e corrigiu a informação, e confirmou que as consultas no ambulatório do HPM serão apenas para militares e seus familiares.
Governo e militares formalizam termo para a reformulação do HPM
Ricardo de Oliveira elogiou a parceria feita com os militares, lembrando que o Estado utiliza parte do HPM para atendimentos do Hospital Infantil.
"O que nós desenvolvemos aqui foi uma parceria, onde a Polícia Militar cedeu as instalações do hospital para que a gente pudesse instalar o Hospital Infantil. Em troca disso, estamos fazendo uma parceria, uma contribuição, para organizar o atendimento médico da família militar", declarou o secretário.
Outra novidade proporcionada para reformulação do HPM é a ampliação do horário de funcionamento, que será de 7h às 22h. O pronto socorro do HPM, que será construído até o mês de janeiro, terá atendimento 24h em todos os dias da semana e vai contar com três leitos de UTI.
O sistema de marcação de consultas será reformulado. Antes, os procedimentos eram feitos apenas pelo telefone, mas agora também poderão ser realizados por e-mail e até pelo aplicativo de conversas WhatsApp.
Veja quais serão os novos serviços:
Consultas na Policlínica
Os atendimentos serão ampliados em mais de quatro vezes. Das atuais 2 mil consultas, passam a ser oferecidas, por mês, cerca de 8 mil.
Horário de Atendimento
Passa a ser oferecido das 7h às 22h, de sábado a domingo.
Pronto-Socorro 24 horas
Será construído, até o mês de janeiro, um Pronto-Socorro no HPM, com atendimento diário, 24 horas. Contará ainda com três leitos de UTI, anexo.
Agendamento de Consultas
Agendamento poderá ser feito on-line, via site da PM, por telefone, e-mail e até por WhatsApp. Os mesmos recursos poderão ser utilizados para marcação de atendimento odontológico.
Crianças no PS Infantil
Em casos de urgência ou ambulatorial, os filhos dos militares serão recepcionados no HPM, mas serão encaminhados internamente para atendimento no Hospital Infantil, cujo Pronto-Socorro utiliza parte das instalações do hospital militar.
Exames de Imagem
Será criado um centro de diagnósticos por imagem. Desta forma, será possível realizar na própria unidade exames de raio–X digital, ultrassonografia, tomografia, ecocardiograma, entre outros.
Leitos de Enfermaria
Vão ser mantidos para os casos em que forem necessárias internações.
Médicos Contratados
Vão ser oferecidas consultas em 25 especialidades. Na última semana, a PM publicou editais para a contratação de 33 profissionais da área de saúde, 26 deles são médicos. Também vão ter apoio de médicos da Sesa.
Entre as especialidades oferecidas estão:
Assistentes sociais
Psicólogos
Psiquiatras
Cardiologia
Dermatologia
Infectologia
Medicina do Trabalho
Medicina Física e Reabilitação
Neurologia
Oftalmologia
Ortopedia
Urologia
Farmacêuticos e Bioquímicos
Nutricionistas
Acupuntura
Odontologia
Fisioterapia