Governo do Estado que instalar o Cerco Inteligente na Grande Vitória

Cerco Inteligente, na cidade de Vitória Crédito: Carlos Antolini

O Cerco Inteligente com câmeras capazes de fazer a leitura das placas de carros e motos já ajudou a recuperar diversos veículos com restrições de furto e roubo em Vitória. O bom funcionamento do sistema na Capital fez com que o Governo do Estado tenha a meta de estender a tecnologia para as outras cidades da Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. overno do Estado quer instalar o cerco inteligente na Grande Vitória

A intenção de instalar as câmeras inteligentes de videomonitoramento em Cariacica, Serra e Vila Velha foi manifestada pelo governador Renato Casagrande (PSB), na manhã desta segunda-feira (18).

“Nós vamos ampliar o cerco eletrônico na Região Metropolitana, para que nós possamos ter a capacidade de reduzir furtos e roubos de veículos”, declarou o governador.

O governador ainda afirmou que o Governo do Estado implantará o cerco nas cidades da Região Metropolitana que não contam com a tecnologia. Atualmente, os municípios de Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana não têm o sistema.

CÂMERAS INTEGRADAS

Em relação às rodovias federais, o governo pretende fazer parcerias com as organizações responsáveis pela administração das BRs 101 e 262, para que as câmeras de videomonitoramento das vias sejam usadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES).

"Estou em contato com a Eco101, com o Dnit, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), porque considero que poderemos avançar na integração dos equipamentos que essas instituições têm, ligando isso ao Ciodes, para que a gente possa monitorar o estado de uma forma geral", explicou Casagrande.