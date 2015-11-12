Governo do Estado pode multar e pedir indenização à Samarco por danos causados pela onda de lama

Na tarde desta quarta-feira (11), o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Rabello, informou que a administração estadual pode pedir indenização à Samarco pelos danos causados em decorrência da onda de lama proveniente do rompimento das barragens de Fundão e de Santarém em Mariana, em Minas Gerais. Além disso, o Estado também deverá multar a mineradora pelo não cumprimento de determinações do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema).

Nesta quarta-feira, a Procuradoria Geral do Estado protocolizou na Justiça Estadual, em Colatina, uma ação cautelar pedindo que a Samarco cumpra exigências relativas à redução de danos causados pelo desastre ambiental e solicitando que o magistrado que conduzirá a ação, caso aceite o pedido, estabeleça uma multa em hipótese de descumprimento. Além disso, segundo Rodrigo Rabello, o Estado irá propor uma ação civil pública, na qual fará outros pedidos, podendo incluir uma indenização.

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O procurador explicou como o procedimento será feito. “Essa ação será proposta no prazo de 30 dias. É uma ação civil pública em que o Estado poderá agregar outros pedidos, inclusive, pedido de indenização por danos, sejam esses danos já materializados ou que precisem de perícia para verificar a materialidade”, disse o procurador em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira, no Palácio Anchieta, em Vitória.

Além da indenização que o Estado pode pedir à Samarco, a empresa será multada pelo não cumprimento de uma intimação feita pelo Iema nesta semana. O valor da multa e o prazo de aplicação ainda não foram definidos. Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, a Samarco não protocolizou um plano de fornecimento de água potável para a população e também não apresentou Plano de Monitoramento da fauna e da flora com disponibilização de uma equipe multidisciplinar de profissionais.