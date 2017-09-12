Governo do Estado pede que efetivo da PRF seja recomposto no ES

Secretário de Segurança Pública André Garcia Crédito: Fernando Madeira

Dois dias após mais uma tragédia na BR 101, que matou 11 pessoas em Mimoso do Sul, o Governo do Estado pediu ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal seja recomposto no Espírito Santo.

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Atualmente, entre 12 e 15 agentes que atuam no Espírito Santo são deslocados para o Rio de Janeiro todo mês, o que representa cerca de 7,5% do efetivo operacional do Estado.

O secretário de Segurança Pública André Garcia alegou que o número de agentes que fiscalizam as estradas no Espírito Santo é baixo e, ainda assim, policiais estão atuando em operações nacionais.

"Não vou fazer pedido por concurso público, porque isso é impossível nesse ano, mas foi feito o pleito do governo para que pelo menos o efetivo que temos hoje não seja utilizado em operações nacionais. Nós temos hoje um efetivo pequeno e ainda comprometido com operações fora do Estado", acrescentou.

Torquato Jardim se encontrou com o secretário e o governador Paulo Hartung para discutir o Plano Nacional de Segurança e propor a construção de uma penitenciária de segurança máxima no Estado. O ministro se recusou a responder as perguntas dos jornalistas, mas Garcia afirmou que Torquato ficou de analisar o quadro.

"Existe uma prioridade do Governo Federal que é atender o quadro caótico do Rio de Janeiro, mas ele vai levar isso em consideração para futuras operações. Temos pedido de forma reiterada para não prejudicar o patrulhamento que já é muito prejudicado pela falta de pessoal", disse o secretário.

Além do ministro, participaram do encontro com André Garcia na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) o secretário Nacional de Segurança Pública, Santos Cruz, e dirigentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

O ministro destacou que ele veio ao Estado para conhecer as peculiaridades do Espírito Santo na área da Segurança Pública para que as ações efetivas sejam colocadas em prática.

"É importante conhecer as necessidades específicas do Espírito Santo em Segurança Pública para que sua parte de responsabilidade seja definida no Plano Nacional, que é parte maior da política nacional de segurança. Temos um grande país, com muita diversidade, e é preciso entender as necessidades de cada estado. Por isso estamos ouvindo o Espírito Santo", finalizou.

Também fizeram parte da reunião a subsecretária de Integração Institucional, Gracimeri Gaviorno, o chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado Guilherme Daré, e os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, os coronéis Nylton Rodrigues e Marcelo D'Isep, respectivamente.