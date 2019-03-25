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PROMESSA ANTIGA

Governo do Estado faz estudos para lançar edital do Aquaviário

A intenção é para que, pelo menos, nove pontos de embarque e desembarque sejam criados nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica

Publicado em 25 de Março de 2019 às 16:04

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

25 mar 2019 às 16:04
Embarcações passarão pela Baía de Vitória Crédito: Roberto Pratti | TV Gazeta
A constante superlotação dos ônibus e os congestionamentos no trânsito fazem com que implantação do transporte aquaviário seja um pedido recorrente dos moradores da Grande Vitória. A criação do serviço foi promessa de campanha do governador Renato Casagrande (PSB), e agora o governo estuda alternativas de tirar os planos do papel.
A intenção é para que, pelo menos, nove pontos de embarque e desembarque sejam criados nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica. O secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado, Fábio Damasceno, explicou que os possíveis locais são estudados pelo governo. Além disso, estão sendo criados critérios técnicos para a publicação do edital de licitação. São estudados pontos como a capacidade ideal das embarcações, a profundidade dos trajetos, o tipo de motor e combustível que deve ser utilizado. Também será necessário definir como será a estrutura de integração do aquaviário com os ônibus do sistema Transcol.
> "Rota da Fé": Vila Velha terá píer e balsas para passeios turísticos
Fábio Damasceno afirmou que o governo não quer determinar prazos para o início da operação e nem os valores previstos para o serviço. No entanto, o secretário destacou que será possível iniciar a operação das embarcações em locais com uma melhor estrutura e posteriormente fazer uma ampliação do serviço.
“Em melhores condições a gente tem a Prainha (Vila Velha) e a Enseada do Suá, que têm estacionamento. Na Prainha eu consigo chegar com linhas do Terminal de Vila Velha. Na Enseada do Suá tem uma série de linhas (de ônibus) que passam na região. No Centro (de Vitória), não tem estacionamento, mas tem linhas de ônibus. A gente precisa revitalizar o Centro de Vitória”, opinou o secretário.
A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Coinfra) também realiza estudos de 12 possíveis locais que poderiam receber pontos de embarque e desembarque na Grande Vitória - um em Cariacica (Porto de Santana), dois em Vila Velha e nove em Vitória. Um relatório da comissão será analisado pela equipe do governo estadual. Na manhã desta segunda-feira (25), uma equipe da comissão fez uma visita técnica na Baía de Vitória, com representantes de uma empresa de transporte aquaviário do Rio de Janeiro, que se interessa em operar na Grande Vitória.
12 PONTOS DE EMBARQUE ESTUDADOS
CARIACICA
- Porto de Santana 
VILA VELHA
- Prainha
- Paul (Museu da Vale)
VITÓRIA
- Ilha das Caieiras
- Cais do Hidroavião (Santo Antônio)
- Centro (Codesa)
- Dom Bosco
- Praça do Papa
- Shopping Vitória
- Píer de Iemanjá
- Rodoviária (Vitória)
- Andorinhas

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