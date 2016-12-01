Governo do Estado espera mais empregos com nova forma de licitação do pré-sal

O presidente Michel Temer (PMDB) sancionou uma nova legislação para a exploração de campos de pré-sal no país. Com a mudança,a Petrobrás não precisa estar com 30% de participação nesse processo, fazendo com que outras empresas possam se oferecer para fazer a licitação. O Governo do Espírito Santo considera favorável a decisão e espera mais empregos e investimentos para o Estado nos próximos anos.

O secretário estadual de desenvolvimento, José Eduardo Faria de Azevedo, explica que com a obrigatoriedade de participação da estatal, os leilões de pré-sal não seguiam em frente. A Petrobrás, ainda sim, tem prioridade, e poderá escolher se vai participar ou não dos leilões de pré-sal.

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“Para licitar agora um campo de exploração do pré-sal não há obrigatoriedade da empresa ser sócia de quem for investir. Na legislação anterior era obrigatório. E como a Petrobrás não conseguia não tinha condição de participar de um investimento, travava a licitação de um novo projeto”, explicou.

José Eduardo explica que ainda não é possível dizer o quanto de investimento o Espírito Santo vai receber. No Brasil, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) estima que sejam investidos R$ 420 bilhões e gerados 1 milhão de empregos. O Espírito Santo tem 16% da participação nacional na exploração de petróleo.

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