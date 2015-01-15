Governo do Estado ainda não informou de onde será cortada a quantia de 1 bilhão de reais

O governador Paulo Hartung (PMDB) se reuniu com 26 dos 30 deputados estaduais na tarde desta quarta-feira (14) no Palácio Anchieta para apresentar alguns pontos do novo projeto do Orçamento de 2015, que será enviado para a Assembleia Legislativa até esta sexta-feira (16). A peça orçamentária apresentada pela gestão de Casagrande (PSB) foi considerada problemática pela atual administração, e por isso sofrerá alterações. Segundo o presidente da Assembleia, Theodorico Ferraço (DEM), ela será votada em uma sessão extraordinária na segunda-feira (19).De acordo com o secretário da Casa Civil, Paulo Roberto, a receita que era estimada em R$ 17,37 bilhões deve ser de R$ 1 bilhão a menos. Porém, o governo ainda não adiantou de onde esse valor será cortado. Ele afirmou que os orçamentos dos três poderes, do Ministério Público e Tribunal de Contas irão sofrer redução e deve haver cortes também nas emendas que são concedidas aos deputados, que hoje são estipuladas em R$ 1,5 milhão.O governador não adiantou de quanto será o corte no orçamento de cada poder. Já quanto o corte nas emendas parlamentares, ele pediu que haja um entendimento entre deputados e a Mesa Diretora para fixar um valor. De acordo com os deputados presentes, o corte deve ser de 20%.

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Segundo Paulo Roberto, esse corte se deve à queda nas principais receitas do Estado: a de ICMS e a do petróleo, que envolve royalties e participação especial. O governo estima que irá arrecadar R$ 500 milhões a menos do que o previsto em ICMS, e outros R$ 500 milhões a menos com petróleo, em função da queda no valor do barril. Prevendo isso, o governo está elaborando um orçamento realista, segundo ele.

“Nós vamos iniciar o ano com capacidade de investimento com recursos próprios zero. E precisamos construir isso a partir da redução de despesas desnecessárias. O decreto do governador está muito claro, para toda a equipe do governo continuar fazendo redução, para que no decorrer do ano a gente adquira essa capacidade de investimento com recursos próprios”, disse à Rádio CBN Vitória.

Baseado na reação dos deputados na reunião, o secretário acredita que o Orçamento será aprovado por unanimidade na Assembleia. Theodorico Ferraço também avaliou que o orçamento apresentado por Hartung está dentro da realidade e das perspectivas de crise que o Brasil está vivendo, e acredita na aprovação.

Ainda nesta reunião, foi anunciado ao governador a devolução de R$ 25 milhões da Assembleia ao Tesouro Estadual, referentes à uma economia feita em 2014 na Casa. Os deputados pediram ao governador que os recursos sejam aplicados preferencialmente na saúde, de acordo com Ferraço.

“Não estava sobrando, é que nós não gastamos. Nós economizamos. No meu tempo de presidente da Assembleia você não viu uma sessão solene com flores, que custam ma fortuna, nenhum coquetel pago pela Assembleia Legislativa, nenhuma propaganda em televisão ou jornal. Esse R$ 25 milhões foram uma economia que todos os deputados aceitaram”, afirmou.