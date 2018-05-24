Governo do ES sinaliza redução de ICMS para o diesel

Governador do Espírito Santo Paulo Hartung e o secretário estadual da Fazenda Bruno Funchal Crédito: Reprodução | Governo do Estado

Após quatro dias de greve dos caminhoneiros, por enquanto, não haverá redução da alíquota de ICMS sobre o diesel no Espírito Santo. No entanto, a medida não está descartada. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Hartung na tarde desta sexta-feira (25), no Palácio Anchieta.

Your browser does not support the audio element. Governo do Estado não descarta reduzir cobrança de ICMS sobre diesel

A decisão de manter ou reduzir a cobrança do tributo deve ser tomada após reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (

Confaz), marcada para acontecer nesta sexta, em Brasília.

Em entrevista à imprensa, o governador Paulo Hartung destacou que a alíquota de ICMS sobre diesel no Espírito Santo está entre as mais baixas do Brasil (12%) e que é necessário que a cobrança de impostos sobre o combustível seja reduzida em todo o país. “Tem que reduzir a carga tributária sobre o diesel para diminuir o preço do produto nos postos de gasolina.”

Na avaliação do governador, o ideal é que todos os Estados reduzam a cobrança de ICMS ao patamar do Espírito Santo. No entanto, ele frisou que o Palácio Anchieta não vai se opor caso os outros Estados avaliem que podem reduzir a cobrança para níveis abaixo dos 12%.

Perguntado sobre qual seria o limite de redução da cobrança do ICMS sobre o diesel que o Espírito Santo suportaria, o secretário Bruno Funchal disse que prefere aguardar a reunião do Confaz. “Nós também estamos dispostos a reduzir o ICMS, mas isso depende do que vai acontecer na reunião. Nós estamos com as nossas contas feitas, porém vamos ver o que será conversado lá.”

Na tarde desta quinta, houve rumores de que a reunião do Confaz poderia ser adiada por conta das dificuldades que os secretários estaduais de Fazenda poderiam enfrentar para chegar a Brasília, por conta dos efeitos da greve dos caminhoneiros. A assessoria da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, no entanto, informou que o secretário Bruno Fucnhal entrou em contato com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que confirmou que a reunião continua agendada para esta sexta.