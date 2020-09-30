Governo do ES divulga regras para volta às aulas do ensino infantil

Novas regras
Governo do ES divulga protocolo para volta do ensino infantil. Veja as regras
Documento com medidas específicas para esta etapa da educação básica foi publicado na noite desta terça-feira (29)
Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 23:45
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