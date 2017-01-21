A Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou neste sábado (21) que os primeiros resultados das amostras enviadas para o Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará, de dois macacos encontrados mortos nas cidades de Irupi, no Sul, e Colatina, na região Noroeste, deram positivos para febre amarela.

A confirmação foi feita pelo IEC nesta sexta-feira (20). Outras mortes de macacos continuam sob investigação. Até a última semana chegava a 80 o número de animais mortos com suspeita da doença.

O secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, explicou que as amostras permanecerão sendo coletadas. “Os macacos continuarão sendo recolhidos e os exames feitos para tomarmos as medidas de precaução para que isso não atinja os seres humanos”, afirma.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES confirma morte de dois macacos por febre amarela

O titular da pasta explicou ainda que a estratégia adotada pelo Estado já estava sendo feita prevendo que os resultados fossem positivos para febre amarela. “Isso agora significa que temos a confirmação que o Espírito Santo tem a febre amarela silvestre. Já está confirmado, uma doença que não registrávamos há décadas. O que muda com o resultado é que temos que vacinar essa população e nós já estamos fazendo”, afirma.

Mais doses de vacina

Com a confirmação de febre amarela silvestre, a Sesa solicitou ao Ministério da Saúde mais 500 mil doses, totalizando 1 milhão de vacinas, para reforçar a imunização no Espírito Santo. A expectativa é que até o fim da próxima semana o lote completo chegue ao Estado.