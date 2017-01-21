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Governo do ES confirma morte de dois macacos por febre amarela

A confirmação foi feita pelo IEC nesta sexta-feira (20). Outras mortes de macacos continuam sob investigação. Até a última semana chegava a 80 o número de animais mortos com suspeita da doença.

Publicado em 21 de Janeiro de 2017 às 12:36

Publicado em 

21 jan 2017 às 12:36
A Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou neste sábado (21) que os primeiros resultados das amostras enviadas para o Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará, de dois macacos encontrados mortos nas cidades de Irupi, no Sul, e Colatina, na região Noroeste, deram positivos para febre amarela.
A confirmação foi feita pelo IEC nesta sexta-feira (20). Outras mortes de macacos continuam sob investigação. Até a última semana chegava a 80 o número de animais mortos com suspeita da doença.
O secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, explicou que as amostras permanecerão sendo coletadas. “Os macacos continuarão sendo recolhidos e os exames feitos para tomarmos as medidas de precaução para que isso não atinja os seres humanos”, afirma. 
Governo do ES confirma morte de dois macacos por febre amarela
O titular da pasta explicou ainda que a estratégia adotada pelo Estado já estava sendo feita prevendo que os resultados fossem positivos para febre amarela. “Isso agora significa que temos a confirmação que o Espírito Santo tem a febre amarela silvestre. Já está confirmado, uma doença que não registrávamos há décadas. O que muda com o resultado é que temos que vacinar essa população e nós já estamos fazendo”, afirma. 
Mais doses de vacina
Com a confirmação de febre amarela silvestre, a Sesa solicitou ao Ministério da Saúde mais 500 mil doses, totalizando 1 milhão de vacinas, para reforçar a imunização no Espírito Santo. A expectativa é que até o fim da próxima semana o lote completo chegue ao Estado.
A febre amarela silvestre é transmitida pela picada de mosquitos Haemagogus e Sabethes, que vivem em matas e vegetações às margens dos rios. Quando o mosquito pica o macaco infectado, torna-se capaz de transmitir o vírus a outros macacos e ao homem.

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