Governo do ES compra 6 milhões de seringas para vacina contra Covid

Segundo o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, do total de seringas compradas, 1,5 milhão será para a pronta-entrega. O Espírito Santo se prepara, logisticamente, para começar a vacinar a população em janeiro, caso haja até lá vacina aprovada
Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 14:23
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