Em discurso na Assembleia, Casagrande também falou sobre o sistema prisional e o enfrentamento à violência contra a mulher Crédito: Helio Filho/Secom-ES

A prisão de líderes de facções criminosas é um modo de "sufocar" o enfrentamento entre esses grupos, que ocorrem em áreas com alto índice de violência, principalmente na Grande Vitória. Esse foi um dos pontos abordados pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante a sessão de prestação de contas e ações do novo mandato, realizada na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (11), quando comentou as ações relacionadas a área de segurança pública.

“É um trabalho que a gente já está fazendo. Vocês estão vendo que a gente está tentando sufocar o enfrentamento entre esses grupos criminosos com a prisão de líderes desses grupos. É o sinal claro de que nós não vamos ficar acomodados com relação a esse enfrentamento. A maior parte dos crimes que acontecem é enfrentamento entre grupos organizados da criminalidade. Precisamos continuar fazendo o que já começamos a fazer”, destacou.

Casagrande destacou também ações de enfrentamento da violência contra a mulher. Segundo ele, já está em estudo pela Comissão Estadual da Mulher uma série de ações do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. "É trabalho para que a gente possa buscar efetivamente pessoas que cometem violência contra as mulheres, retirá-los da sociedade", disse.

Your browser does not support the audio element. Governo diz que tenta sufocar conflitos entre facções criminosas

Entre as ações efetivas, estão visitas tranquilizadoras à mulheres ameaçadas, que voltarão a ser feitas na retomada da Patrulha da Comunidade, realizada pela Polícia Militar. O projeto, implantado no primeiro mandato de Casagrande, deve ser retomado. No entanto, ainda sem prazo definido.

"A Patrulha fazia isso, mas com o fim da Patrulha, isso deixou de ser feito. Então, vamos voltar a fazer as visitas tranquilizadoras", reforçou.

Alvo dos órgãos de segurança pública no combate à violência nas periferias, o armamento e as munições que abastecem o crime também devem começar a serem investigados durante o governo. Casagrande afirmou que já está sendo montada uma delegacia para mapear e apurar toda a distribuição de armamento no Estado.

“Nós não temos hoje uma radiografia. A gente prende a arma e pronto. Mas, essa arma veio de onde? Qual grupo está por trás? Veio do Rio, da fronteira, do Paraguai? A gente não tem um mapeamento de como essa arma, de como essas quadrilhas atuam no Estado. E a delegacia vai permitir isso”, disse.

O governador falou também sobre a situação dos presídios capixabas. Atualmente, são 10 mil detentos a mais do que suporta o sistema prisional no Espírito Santo. Ele afirma que o trabalho de informatização dos processos penais, realizado em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça e Ministério Público, deve trazer agilidade e ajudar a solucionar o problema das superlotações.