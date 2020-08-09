Governo divulga regras para retorno do funcionamento de escolas no ES

Medidas foram elaboradas em conjunto pelas Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, mas a data do retorno ainda não foi estabelecida. A princípio, atividades estão suspensas até 31 de agosto
Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 16:39
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