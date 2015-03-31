Governo descarta construção da Quarta Ponte

O governo do Estado avalia que não deve ter condições financeiras de executar os projetos de ampliação da Terceira Ponte e de construção da Quarta Ponte – que ligaria Vitória a Cariacica. Neste último final de semana, durante o Seminário de Planejamento Estratégico do governo para 2015 a 2018, o Executivo Estadual definiu quais são as prioridades entre os investimentos. As obras referentes às duas pontes estão praticamente descartadas.De acordo com o vice-governador César Colnago (PSDB), foram mapeados 35 desafios a serem cumpridos em dez áreas, durante o governo Paulo Hartung (PMDB). Para Colnago, em tempos de queda de receita e crise econômica, os investimentos estão concentrados nas áreas que proporcionam mais avanços sociais.

Os destaques na área da Educação serão a continuidade de todas as obras de construção e reforma de escolas e a qualificação de 30 escolas de Ensino Médio para receber o Programa Escola Viva. Na Saúde, haverá a construção do Hospital Geral de Cariacica, a conclusão do novo Hospital São Lucas e a implantação de cinco Centros de Consulta e Exames Especializados. Na Segurança Pública, o carro-chefe é o já anunciado Programa Ocupação Social, que deve mudar de nome.

'Passo maior que a perna'Colnago declarou que essas prioridades foram definidas para que o governo não “dê um passo maior que a perna”.“Nós não vamos poder retomar todas as obras que estão paradas, e sim vamos fazer aquelas que estão em andamento e outras que queremos retomar por sua importância social e ambiental na economia capixaba. Aquelas obras que não foram iniciadas e que são de outras áreas, vão aguardar até o momento que nós tenhamos um caixa equilibrado, com recursos para fazer o que preciso ser feito. Com muita cautela, realmente”, disse à Rádio CBN Vitória.Queda de receitaPara o Palácio Anchieta, 2015 será um ano de ajustes e planejamento. No primeiro bimestre deste ano, o Estado perdeu 10% de sua receita, segundo Colnago. Contudo, o vice-governador diz que os resultados bateram com a previsão orçamentária. O Estado busca formas de recuperar os recursos e descarta a possibilidade de aumento em impostos.“O ajuste, primeiro, é economizar com aquilo que é supérfluo. Nós diminuímos em quase 20% o número de cargos comissionados, fizemos cortes na área de patrocínios, de diárias, de viagens, toda cautela para gastar só com o que é fundamental ou necessário. E também melhorar a diplomacia ativa, trazendo empresas para que invistam aqui e com isso gerem emprego, renda e receita pública”, declarou.Ao longo desta semana, os secretários de pastas estratégicas do governo vão conceder outras entrevistas para detalhar a situação de cada uma delas.