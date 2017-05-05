Governo defende parcerias com empresas para aliviar caixa

As parcerias público-privada são uma alternativa encontrada por diversos governos para driblar problemas econômicos e garantir a prestação de serviços à população. No Espírito Santo, o secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, defende a modalidade e diz que o Estado vai buscar esse modelo em obras como de saneamento, aeroportos regionais e rodovias.

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Depois de firmar parcerias na área de saneamento nos municípios de Vila Velha e Serra, o governo estadual já está em fase avançada para adotar o mesmo modelo também em Viana e Cariacica. Além disso, já foram lançados estudos para editais na área de coleta de lixo e retratamento de resíduos, para rodovias estaduais e Procedimento de Manifestação de Interesse para o Pavilhão de Carapina.

O secretário José Eduardo Azevedo explica porque o Estado busca essas parcerias. “As PPPs e as concessões são alternativas para manter investimentos públicos, especialmente na área de infraestrutura e de alguns serviços que são mais estratégicos”, disse.

O secretário alerta, no entanto, que há limites para as PPPs. Não se pode ultrapassar 5% da receita líquida corrente do ano anterior com essas parcerias. Por isso, ele diz que é preciso avaliar bem quais setores são prioritários para não cometer erros.