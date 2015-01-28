Se não chover nas próximas semanas, pode faltar água na Grande Vitória durante o Carnaval. A informação é do diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Robson Monteiro, que anunciou uma série de medidas para reduzir o consumo de água. De acordo com Monteiro, a falta de chuva nos últimos meses tem reduzido os níveis dos rios. Se não chover nas próximas duas semanas, a população da Grande Vitória vai enfrentar falta d'água durante os dias de folia. O município da Grande Vitória onde a situação é mais crítica é Guarapari, onde a prefeitura já adotou medidas para reduzir o consumo de água.
Governo avisa que pode faltar água na Grande Vitória durante o carnaval
A partir desta quarta-feira (28) será proibida a utilização de água da rede pública para lavar veículos, calçadas, frentes de imóveis, ruas e encher piscinas.
Segundo Monteiro, Guarapari está nessa situação por causa da grande quantidade de turistas que visitam a cidade durante o verão. Como o número de turistas aumenta durante o Carnaval em toda Grande Vitória, a população pode ficar sem água durante os dias 14 e 17 de fevereiro.
O governo do Estado também se reuniu com prefeitos da Grande Vitória e outras cidades, nesta terça-feira (27), para recomendar que os municípios criem legislações próprias para inibir o desperdício de água. A ideia é que os municípios possam punir as pessoas que desperdiçam água lavando fachadas de prédios, calçadas, muros e veículos.