Governo avisa que pode faltar água na Grande Vitória durante o carnaval

Se não chover nas próximas semanas, pode faltar água na Grande Vitória durante o Carnaval. A informação é do diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Robson Monteiro, que anunciou uma série de medidas para reduzir o consumo de água. De acordo com Monteiro, a falta de chuva nos últimos meses tem reduzido os níveis dos rios. Se não chover nas próximas duas semanas, a população da Grande Vitória vai enfrentar falta d'água durante os dias de folia. O município da Grande Vitória onde a situação é mais crítica é Guarapari, onde a prefeitura já adotou medidas para reduzir o consumo de água.

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A partir desta quarta-feira (28) será proibida a utilização de água da rede pública para lavar veículos, calçadas, frentes de imóveis, ruas e encher piscinas.

Segundo Monteiro, Guarapari está nessa situação por causa da grande quantidade de turistas que visitam a cidade durante o verão. Como o número de turistas aumenta durante o Carnaval em toda Grande Vitória, a população pode ficar sem água durante os dias 14 e 17 de fevereiro.