Governo autoriza início de segunda etapa das obras da Avenida Alice Coutinho

O Estado autorizou o início das obras da segunda etapa da Avenida Alice Coutinho, em Cariacica. Depois de concluída, a avenida vai ligar a BR-262 com a Rodovia Leste-Oeste. A via terá cerca de 3,5 quilômetros de extensão e contará com 280 vagas de estacionamento e ciclovia. O investimento é de R$ 31,3 milhões. A previsão é que a obra seja concluída em 2018.

A primeira etapa da obra já foi concluída e compreende o trecho de dois quilômetros entre a BR-262 e a linha férrea, em Maracanã. Nesta nova fase, as obras vão beneficiar os bairros Bela vista, Maracanã e Campo Belo.

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O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Enio Bergoli, destaca que, com essa obra, terminam as intervenções para a inauguração da Rodovia Leste-Oeste, que vai encurtar o trajeto entre Vila Velha e Cariacica.

“Essa ordem de serviço representa a finalização da última intervenção do complexo Leste-Oeste, que cria um polo de logística, especialmente de transportes e também de pessoas nessa região, ligando definitivamente Vila Velha e Cariacica”, afirmou.