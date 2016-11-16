Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Governo autoriza início de segunda etapa das obras da Avenida Alice Coutinho

Depois de concluída, o corredor viário vai ligar a BR-262 com a Rodovia Leste-Oeste

Publicado em 16 de Novembro de 2016 às 18:10

Publicado em 

16 nov 2016 às 18:10
O Estado autorizou o início das obras da segunda etapa da Avenida Alice Coutinho, em Cariacica. Depois de concluída, a avenida vai ligar a BR-262 com a Rodovia Leste-Oeste. A via terá cerca de 3,5 quilômetros de extensão e contará com 280 vagas de estacionamento e ciclovia. O investimento é de R$ 31,3 milhões. A previsão é que a obra seja concluída em 2018.
A primeira etapa da obra já foi concluída e compreende o trecho de dois quilômetros entre a BR-262 e a linha férrea, em Maracanã. Nesta nova fase, as obras vão beneficiar os bairros Bela vista, Maracanã e Campo Belo.
Governo autoriza início de segunda etapa das obras da Avenida Alice Coutinho
O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Enio Bergoli, destaca que, com essa obra, terminam as intervenções para a inauguração da Rodovia Leste-Oeste, que vai encurtar o trajeto entre Vila Velha e Cariacica.
“Essa ordem de serviço representa a finalização da última intervenção do complexo Leste-Oeste, que cria um polo de logística, especialmente de transportes e também de pessoas nessa região, ligando definitivamente Vila Velha e Cariacica”, afirmou.
Segundo o diretor-geral do DER, a Rodovia Leste-Oeste deve ser entregue no final de 2018. Atualmente, uma ponte está sendo construída sobre o Rio Marinho. Depois de concluída, a rodovia vai encurtar o trajeto entre a BR-262 e o Porto de Capuaba, em Vila Velha, em até 30 minutos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados