Governo autoriza edital para construção de presídio em Vila Velha

O Governo do Estado autorizou nesta terça-feira (20) a publicação do edital de licitação para a construção de uma nova unidade prisional, que será instalada no Complexo do Xuri, em Vila Velha. A nova penitenciária contará com 800 vagas e será destinada a detentos condenados em regime fechado.
De acordo com o edital de licitação, o tempo estimado para a elaboração dos projetos e para a execução da obra será de 24 meses. A expectativa é de que o processo licitatório seja concluído em 90 dias e que a elaboração dos projetos comece no primeiro semestre de 2019.
O custo estimado é de R$ 61,7 milhões. Desse total, R$ 45,6 milhões são do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e, o restante, do Governo do Estado.
Atualmente, o sistema prisional do Estado possui 35 unidades prisionais e abriga mais de 22,406 mil pessoas. Desse total, 1,207 mil são mulheres e 21,199 são homens, sendo 14,045 condenados e 8,361 provisórios.