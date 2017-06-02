Governo arrecada R$ 68 milhões na primeira etapa do Refis

O Governo do Estado arrecadou R$ 68 milhões no primeiro dos três períodos do Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis). Mais de mil empresas e pessoas físicas participaram na primeira etapa, que durou dois meses. O segundo período do refinanciamento já está valendo e vai até o dia 31 de agosto. Todo o processo termina no final novembro.

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O refis envolve impostos como ICMS, ICM, IPVA e ITCMD e pagos por pessoas físicas e jurídicas. Do total, R$ 50 milhões ficam nos cofres do Estado, sendo 25% investidos na educação e 12% na saúde. Boa parte do imposto recolhido é de ICMS, sendo que um quarto é destinado aos municípios de origem. Apenas o ITCMD fica integralmente nos cofres do Estado.

Segundo o secretário estadual da Fazenda, Bruno Funchal, o programa aconteceu nas últimas vezes em 2015 e agora, e pela lei que regulamenta o Refis no Estado o refinanciamento não pode acontecer novamente no prazo mínimo de cinco anos. “Ainda há descontos significativos. É hora de ajustar as contas e as dívidas com o Estado. Vamos ter cinco anos sem Refis, então não adianta esperar outra oportunidade. O período de se regularizar é agora”, disse.

A regularização das dívidas é importante para que as empresas consigam entrar em programas, como o Simples Nacional. Além disso, as pessoas jurídicas evitam acúmulo de dívidas que podem terminar na falência da empresa.

Na segunda etapa do Refis, os contribuintes terão até 95% de desconto em juros no caso de ICM e ICMS e 100% no IPVA e ITCMD. Os descontos nos juros e multas são para pagamentos à vista. Quem preferir parcelar em até 12 vezes não terá juros ou correção monetária. Em mais vezes há cobrança de 1% de juro é correção inflacionária.