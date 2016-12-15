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Governo anuncia data de pagamento dos salários de servidores

O governador também destacou que vai terminar o ano com as contas no "azul", com todas as despesas pagas e em dia

Publicado em 15 de Dezembro de 2016 às 17:07

Publicado em 

15 dez 2016 às 17:07
O governador Paulo Hartung (PMDB) anunciou na tarde desta quinta-feira (15) que o salário dos servidores referente ao mês de dezembro será pago no dia 21. Hartung já havia anunciado que o pagamento seria adiantado e efetuado antes do Natal, mas a data exata ainda era mistério.
“Com todo trabalho técnico que foi feito, com todas as contribuições, conseguimos ajustar as condições para que possamos mandar rodar a folha de pagamento do Estado e fazer esse pagamento no dia 21, na próxima quarta-feira”, disse.
Governo anuncia data de pagamento dos salários de servidores
Hartung destacou que o mês dezembro compreende o maior gasto do Estado com pessoal. “Estamos pagando uma folha importante do Estado, a mais cara do ano, porque todos aqueles que trabalham para o Estado recebem o 13º junto com o salário”, contou.
O governador também destacou que vai terminar o ano com as contas no “azul”, com todas as despesas pagas e em dia.

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