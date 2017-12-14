"Governo ainda não tem voto para aprovar Previdência", assume Lelo

Deputado Lelo Coimbra é líder da maioria na Câmara Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara

O deputado federal capixaba e líder da maioria na Câmara, Lelo Coimbra (PMDB), admitiu que o governo ainda não tem votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Momentos depois da declaração de Lelo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou, nesta quinta-feira (14), que a discussão e a votação da reforma no plenário da Câmara ficou para fevereiro.

Na saída de um evento do PMDB em Vitória, Lelo disse à Rádio CBN que o ambiente em Brasília melhorou para votar as mudanças do regime previdenciário, mas assumiu que o número de votos ainda não alcançou patamar necessário de 308 parlamentares para que a reforma passe.

"Se não houver (votos), o debate continua. Ao retornar do recesso em fevereiro, voltamos com o debate final e votação. Cresceu muito a convergência de votos de cinco semanas até hoje, mas o número ainda não é suficiente. Podemos tê-los na semana que vem, mas caso não tenha, demos uma consistência muito maior no debate para que tenhamos condição e segurança para aprovar a reforma da Previdência em fevereiro", destacou.

Ao defender as ações do presidente Michel Temer, como convidado do evento do partido no Espírito Santo, o ministro de Desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra também comentou sobre a tramitação da reforma e disse que, se não passar agora, deve ser aprovada em fevereiro ou até o final de 2018, uma data bem distante da vontade do governo, que era de aprovar ainda em 2017.

"Estão acontecendo coisas extraordinárias nesse país, como as reformas que já foram feitas. Não sei a reforma da previdência vai sair agora ou não, mas se não sair agora, até o final do ano sai, no próximo ano", disse ele no discurso.