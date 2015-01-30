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LEI ANTICORRUPÇÃO

Governo agora vai investigar denúncias de corrupção envolvendo empresas que prestam serviços ao Estado

O governador Paulo Hartung (PMDB) criou uma subsecretaria para apurar denúncias

Publicado em 29 de Janeiro de 2015 às 22:00

Publicado em 

29 jan 2015 às 22:00
O governador Paulo Hartung (PMDB) criou uma subsecretaria para apurar denúncias de corrupção envolvendo empresas que prestam serviço para o Estado. A Subsecretaria de Estado de Integridade Governamental e Empresarial vai receber a denúncia, investigar e processar administrativamente a empresa e o servidor envolvido na irregularidade. Após a conclusão do processo, caso seja comprovada a irregularidade, a empresa terá o nome e o CNPJ divulgado no site da transparência.O decreto que cria a subsecretaria foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (29), dia em que a Lei Federal nº12.846/2013, também conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial completou um ano de vigência. A referida lei já tinha sido regulamentada no Estado deste 10 de dezembro do ano passado. Entretanto, o secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, explica que ela não era colocada em prática pois não havia um órgão específico para apurar as denúncias.
Governo agora vai investigar denúncias de corrupção envolvendo empresas que prestam serviços ao Estado
As informações de irregularidades vão chegar através da ouvidoria, que será encaminhada para o núcleo de apuração, para verificar se as denúncias são verdadeiras. confirmada a irregularidade, o caso passa por outras etapas, como diz Zenkner.
“Concluída a investigação, existe outro órgão, dentro da subsecretária, chamada de núcleo de processamento, onde vamos abrir um processo administrativo, onde a empresa terá a oportunidade de se defender, até a solução final, que pode ser aplicação de sansão a essa empresa”, contou.
O atual Ouvidor Geral, Marcelo Altoé, vai assumir a nova subsecretaria. De acordo com Zenkner, após a conclusão do processo, a empresa terá o nome publicado no site da transparência.
“A própria lei prevê que haja publicação do nome e CNPJ das empresas que se envolverem com corrupção e forem condenadas por força da Lei Anticorrupção Empresarial. Vamos criar o cadastro de uma forma pública e lançar o nome das empresas no site da transparência”, afirmou.
A Lei Anticorrupção Empresarial segue padrões internacionais e sua principal inovação é que a empresa é punida, mesmo ela não tendo conhecimento que um funcionário está recebendo ou pagando propina para um servidor, por exemplo. A multa para empresas condenadas por corrupção pode chegar a 20% do faturamento bruto do último ano.

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