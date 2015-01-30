Governo agora vai investigar denúncias de corrupção envolvendo empresas que prestam serviços ao Estado

O governador Paulo Hartung (PMDB) criou uma subsecretaria para apurar denúncias de corrupção envolvendo empresas que prestam serviço para o Estado. A Subsecretaria de Estado de Integridade Governamental e Empresarial vai receber a denúncia, investigar e processar administrativamente a empresa e o servidor envolvido na irregularidade. Após a conclusão do processo, caso seja comprovada a irregularidade, a empresa terá o nome e o CNPJ divulgado no site da transparência.O decreto que cria a subsecretaria foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (29), dia em que a Lei Federal nº12.846/2013, também conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial completou um ano de vigência. A referida lei já tinha sido regulamentada no Estado deste 10 de dezembro do ano passado. Entretanto, o secretário de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, explica que ela não era colocada em prática pois não havia um órgão específico para apurar as denúncias.

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As informações de irregularidades vão chegar através da ouvidoria, que será encaminhada para o núcleo de apuração, para verificar se as denúncias são verdadeiras. confirmada a irregularidade, o caso passa por outras etapas, como diz Zenkner.

“Concluída a investigação, existe outro órgão, dentro da subsecretária, chamada de núcleo de processamento, onde vamos abrir um processo administrativo, onde a empresa terá a oportunidade de se defender, até a solução final, que pode ser aplicação de sansão a essa empresa”, contou.

O atual Ouvidor Geral, Marcelo Altoé, vai assumir a nova subsecretaria. De acordo com Zenkner, após a conclusão do processo, a empresa terá o nome publicado no site da transparência.

“A própria lei prevê que haja publicação do nome e CNPJ das empresas que se envolverem com corrupção e forem condenadas por força da Lei Anticorrupção Empresarial. Vamos criar o cadastro de uma forma pública e lançar o nome das empresas no site da transparência”, afirmou.