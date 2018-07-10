Ferrovia Vitória-Minas Crédito: Agência Vale/Divulgação

Os governadores do Espírito Santo e do Pará, Paulo Hartung e Simão Jatene, enviaram ao presidente Michel Temer um pedido de suspensão dos processos de renovação das concessões das ferrovias Vitória-Minas (ES) e Carajás (PA) e sinalizam que vão entrar com ações na Justiça ainda nesta semana caso as compensações que deverão ser feitas pela Vale, concessionária das estradas de ferro, não sejam realizadas nos dois estados.

Your browser does not support the audio element. Governadores pedem suspensão de renovação das concessões ferroviárias

O governo federal já sinalizou que pretende que os investimentos sejam feitos na Ferrovia de Integração do Centro Oeste. Os governadores dos dois estados também questionam valores de outorga pedidos pelo governo de Michel Temer, que pede contrapartidas de R$ 4 bilhões.

O governador paraense afirma que o valor está subestimado. “Não tem nenhum elemento que nos indique por que R$ 4 bilhões. Todos os cálculos que se façam, ainda que grosseiros, sugerem que esse número está subestimado. Para que se tenha ideia, o custo médio de um quilômetro de ferrovia é de R$ 10 milhões. A ferrovia de Carajás tem 900 quilômetros. Considerando apenas isso, são R$ 9 bilhões. Isso sem considerar a ferrovia no Espírito Santo”, questiona.

Paulo Hartung afirmou que a intenção do Governo Federal de levar os investimentos para o Centro é uma injustiça e que a medida é ilegal. “A área que é atingida, que tem impactos sociais e ambientais, não está sendo contemplada. Então, é injusto. Tão grave quanto isso, a ação é ilegal porque a lei não dá instrumento para o Governo Federal fazer o que está fazendo. O bem cuja renovação está se buscando por mais 30 anos não pertence a governantes momentâneos, mas ao povo brasileiro.”

Hartung também afirmou que o governo de Michel Temer é muito fraco e acaba se submetendo a pressões das bancadas no Congresso Nacional. O documento enviado pelos governadores ao presidente, pedindo a suspensão do processo de renovação das concessões e diálogo com os Estados, diz que causa estranheza o processo de renovação das concessões antecipado em quase dez anos.