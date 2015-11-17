O governador Paulo Hartung (PMDB) vai sugerir à presidente Dilma Rousseff nesta terça-feira (17) a criação de um fundo para implementar projetos de recuperação do Rio Doce, conforme adiantou o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rodrigo Júdice. “Essa foi a proposta de Sebastião Salgado, de se criar esse fundo. Ainda vamos definir quem vai gerenciar, mas a medida vai garantir mais dinâmica e velocidade neste programa de recuperação do Rio Doce”, explicou à Rádio CBN.
Na manhã desta terça-feira (17), o Comitê de Gestão da Crise Ambiental do Rio Doce, se reuniu, pela primeira vez, para discutir e analisar as ações que já estão em andamento e estruturar o grupo que passa a trabalhar de maneira integrada com propostas de recuperação do manancial.
Governador vai propor à Dilma criação de fundo para recuperação do Rio Doce
Júdice adiantou que além de soluções imediatas para a crise, as discussões vão envolver planos para o futuro como o reflorestamento e a recuperação de nascentes.
Além dos órgãos estaduais que estão envolvidos no grupo, o secretário enfatizou que instituições como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) contribuirão com os projetos que serão implementados, a partir do compartilhamento de conhecimento técnico desenvolvido ao longo dos anos em pesquisas da instituição.
A partir de dados técnicos e estudos que estão sendo realizados na região da Bacia do Rio Doce, órgãos como Ibama e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) terão estrutura para definir, por exemplo, quando a fauna aquática nativa no manancial deverá ser recolocada no ambiente. Além de levantar os estragos na mata ciliar, ao longo da calha do rio, causados pela lama proveniente do rompimento da barragem da Samarco há mais de 10 dias, em Minas Gerais.