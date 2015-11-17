Governador vai propor à Dilma criação de fundo para recuperação do Rio Doce

O governador Paulo Hartung (PMDB) vai sugerir à presidente Dilma Rousseff nesta terça-feira (17) a criação de um fundo para implementar projetos de recuperação do Rio Doce, conforme adiantou o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rodrigo Júdice. “Essa foi a proposta de Sebastião Salgado, de se criar esse fundo. Ainda vamos definir quem vai gerenciar, mas a medida vai garantir mais dinâmica e velocidade neste programa de recuperação do Rio Doce”, explicou à Rádio CBN.

Na manhã desta terça-feira (17), o Comitê de Gestão da Crise Ambiental do Rio Doce, se reuniu, pela primeira vez, para discutir e analisar as ações que já estão em andamento e estruturar o grupo que passa a trabalhar de maneira integrada com propostas de recuperação do manancial.

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Júdice adiantou que além de soluções imediatas para a crise, as discussões vão envolver planos para o futuro como o reflorestamento e a recuperação de nascentes.

Além dos órgãos estaduais que estão envolvidos no grupo, o secretário enfatizou que instituições como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) contribuirão com os projetos que serão implementados, a partir do compartilhamento de conhecimento técnico desenvolvido ao longo dos anos em pesquisas da instituição.