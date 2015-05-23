O governador Paulo Hartung (PMDB) está preocupado com a área da Saúde no Espírito Santo após o anúncio de corte orçamentário do Governo Federal. Na solenidade dos 480 anos de Vila Velha e da colonização do solo espírito-santense, neste sábado (23), Hartung também anunciou obras de R$ 345 milhões na área de macrodrenagem, no município, e mais de R$ 100 milhões para a retomada das obras da Rodovia Leste-Oeste.Apesar do corte de R$ 69,9 bilhões em diversos setores, anunciado pelo Governo Federal, os R$ 345 milhões para as obras de drenagens já estão captados com a União desde o seu segundo mandato, disse Hartung. Sobre os contingenciamento do orçamento federal, revelou maior preocupação com a Saúde.

Your browser does not support the audio element. Governador revela preocupação com a saúde pública após corte de R$ 70 bi da União

“Minha maior preocupação é com os recursos da Saúde. O Estado tem bancado a parte dele e da União em alguns serviços. Agora nesse ano, o ministro da Saúde, em audiência comigo e com a bancada federal, se comprometeu a liberar esses recursos relativos à parte da União e eu quando vi ontem o corte de R$ 11 bilhões na Saúde, eu fiquei preocupado”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Rodney: ainda não é hora de falar em reeleição

Durante a solenidade, o prefeito Rodney Miranda (DEM) exaltou as obras, destacou feitos à frente da gestão municipal e disse que ainda não é hora de pensar em reeleição. “Estou muito focado na questão administrativa, nas obras. Quiseram antecipar o processo eleitoral, mas o momento é de trabalhar por Vila Velha”, disse.

Sobre as obras de macrodrenagem anunciadas pelo Estado, as primeiras intervenções acontecem nos bairros Guaranhuns, Coqueiral de Itaparica e Cobilândia. São obras de reconstrução e ampliação da ponte sobre o Canal Guaranhuns, do pontilhão do Canal da Costa e da ponte sobre o Rio Marinho.