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ACIDENTE

Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda

O socialista apareceu em suas redes sociais com a mão direita imobilizada após passar por intervenção cirúrgica

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 12:36

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 out 2019 às 12:36
O governador Renato Casagrande (PSB) precisou fazer uma cirurgia na mão, na manhã deste domingo (20), após uma queda durante uma partida de futebol. A notícia foi divulgada por ele mesmo em suas redes sociais, em que aparece com a mão direita imobilizada. Na postagem, muitos seguidores desejando pronta recuperação.
Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda
Por nota, a assessoria do socialista disse que o acidente ocorreu em um momento de lazer do governador, que sofreu "uma lesão no ligamento colateral ulnar da articulação metacarpo-falangeana do polegar direito."
Renato Casagrande, governador do Estado, realiza cirurgia na mão direita após queda. Crédito: Crédito: Reprodução Instagram
"A cirurgia para reparação foi realizada na manhã deste domingo no Vitoria Apart Hospital. Foram inseridos pinos intraósseos temporários. O dedo deverá permanecer imobilizado de quatro a seis semanas. As atividades do governador Renato Casagrande não serão impactadas", finaliza a nota.
Questionada sobre a data do acidente, a assessoria se limitou a informar que foi "há mais de uma semana".

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