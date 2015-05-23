Governador anuncia R$ 345 milhões de obras em Vila Velha

LEANDRO NOSSA | [email protected] governador Paulo Hartung assinou uma série de ordens de serviços para macrodrenagem e urbanização em Vila Velha, no valor de R$ 345 milhões. Os recursos já estavam garantidos pela União, antes do anúncio. A assinatura foi realizada durante o evento de comemoração pelos 480 anos do município, na manhã deste sábado (23). O governador também anunciou um investimento de mais de R$ 100 milhões para a conclusão das obras na Rodovia Leste-Oeste. Entre as Ordens de Serviço estão três obras da macrodrenagem urbana das bacias hidrográficas dos canais da Costa, Guaranhus e Marinho. Esse é o maior investimento em macrodrenagem já realizado no município. Já na área de urbanização, o governador também assinou Ordem de Serviço para a pavimentação de cerca de cinco quilômetros da ES-388, da Barra do Jucu ao bairro Riviera da Barra. Solenidade e desfile A solenidade aconteceu na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, e contou com a presença do prefeito do município, Rodney Miranda (DEM), secretários Estaduais e Municipais, além de diversas lideranças políticas, empresariais e comunitárias. A população também marcou presença, e segundo a Polícia Militar o desfile contou com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas. "São investimentos oriundos de recursos próprios, financiamos, convênios com a União que serão importantes para o município que possuí enormes desafios e baixa arrecadação. Estamos empenhados em auxiliar retomada de obras e intervenções para auxiliar na modernização viária, urbanização e, consequentemente, mais qualidade de vida para os moradores e visitantes do município", destacou Hartung.Já o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, aproveitou a oportunidade e agradeceu a retomada de investimentos do Governo do Estado no município. "Obrigado governador pelos importantes investimentos anunciados hoje e, principalmente, pelo respeito e parceria que voltou entre o Governo do Estado e Prefeitura", disse. Macrodrenagem As obras fazem parte da primeira etapa das obras de manejo de águas pluviais das principais bacias em Vila Velha, Cariacica e Viana. Os investimentos são oriundos de uma parceria do Governo Estadual junto ao Governo Federal e à Caixa Econômica. As primeiras intervenções acontecem nos bairros Guaranhuns, Coqueiral de Itaparica e Cobilândia. São obras de reconstrução e ampliação da ponte sobre o Canal Guaranhuns, do pontilhão do Canal da Costa e da ponte sobre o Rio Marinho.As intervenções autorizadas pelo governador têm como objetivo reduzir as inundações, melhorar a circulação publica além da segurança das pessoas, redução das doenças transmitidas pelas águas dos alagamentos, diminuição de danos ao patrimônio público e privado, além da utilização de áreas saneadas para o lazer da população. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), está trabalhando para iniciar novas obras de macrodrenagem urbana nas bacias hidrográficas do Rio Aribiri, Córrego de Campo Grande e o Córrego de Jardim de Aláh, que teve a primeira etapa iniciada em 2014. Obras Os cerca de cinco quilômetros da ES-388 que compreendem o trecho entre a Barra do Jucu o bairro Riviera da Barra irão receber pavimentação com pista dupla e simples, além disso, a via contará com ciclovia, canteiro central e pontos com baías para ônibus. O investimento é de cerca de R$ 21,3 milhões e a previsão é que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2017. Em um segundo momento, o trecho da ES-388 que vai de Riviera da Barra, passando por Xuri, até a localidade de Amarelos, em Guarapari, também será pavimentado. Serão 17,5 quilômetros, representando um investimento de cerca de R$ 60 milhões. Esse segundo trecho também pistas duplas e simples, terá ciclovia e canteiro central. Leste-Oeste Divididas em cinco contratos e com um investimento superior a R$ 100 milhões, a Leste-Oeste será uma importante via de ligação entre Cariacica e Vila Velha, a implementação desse sistema viário mudará o eixo de desenvolvimento de Vila Velha e da Região Metropolitana.