Golpistas usam cheques roubados para comprar de chapas de mármore e granito

A Polícia Civil desvendou um esquema de fraudes contra empresas de mármore e granito do Espírito Santo e de outros Estado. Os crimes foram descobertos depois que o proprietário de uma empresa de Cachoeiro de Itapemirim procurou a Delegacia de Defraudações alegando ter sofrido um prejuízo de R$ 150 mil. Na última terça-feira (2), duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos golpes.

Segundo a delegada Rhaiana Bremenkamp, uma pessoa que dava o nome de Arnaldo ligava para as empresas e comprava chapas de granito e de mármore com cheques roubados de malotes. Quando as vítimas cobravam, o suposto cliente tentava ludibriar as empresas dizendo que iria pagar o valor devido.

Um funcionário da empresa que fez a denúncia foi ao galpão onde as chapas de mármore e granito vendidas foram entregues, no bairro Novo Horizonte, na Serra. No local, moradores disseram que as chapas seriam transferidas para um outro galpão que fica no bairro Alterosa, também na Serra. Passando-se por cliente, o funcionário identificou as chapas da empresa onde trabalha.

A Polícia Civil foi ao local nesta terça e prendeu duas pessoas que seriam filhos do homem que aplicava os golpes por telefone. O valor total das pedras encontradas chega a R$ 500 mil. Francielle Guimarães Batista, de 25 anos, e Felipe Guimarães Batista, de 21 anos, foram presos e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Os dois vão responder por receptação qualificada e associação criminosa. Eles negam participação nos golpes.

De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, o valor pelo qual as pedras eram vendidas evidenciam os crimes e o envolvimento dos irmãos. “Cada metro quadrada das chapas foi adquirido por R$ 80. Eles estavam comercializando por R$ 30. É um valor que não paga os custos, é muito irrisório. Então, demonstra, realmente, um preço de quem não pagou nada”, disse.

Uma segunda empresa de Cachoeiro, que teria sofrido prejuízos de R$ 15 mil, também já se apresentou à polícia como vítima do homem que deu o nome de Arnaldo. De acordo com a delegada, foram encontradas no galpão chapas de mármore e granito da Bahia, o que indica que empresas de fora do Estado também podem ter sofrido o golpe.