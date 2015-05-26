Glória vai ganhar rua exclusiva para pedestres até as compras de Natal

O Polo de Confecções da Glória vai ganhar uma rua exclusiva para pedestres até o fim do ano. A intenção da Prefeitura de Vila Velha é fechar Rua Santa Rosa aos carros antes do período de compras de Natal. No projeto, a rua terá calçadas urbanizadas com bancos e espaços para vivência.A via que será destinada exclusivamente aos pedestres tem 170 metros de extensão e cerca de 200 lojas. A pista será nivelada com a calçada. A comerciante Regina Moura é proprietária de uma loja da Rua Santa Rosa e acredita que a medida será benéfica.

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“Acho que tudo que vem para melhorar vale a pena. A Glória está do jeito que está e precisa de uma melhoria. Alguém precisa fazer alguma coisa, alguma melhoria. Acho que vai ser bom, com essa urbanizada a rua fica mais bonita e pode atrair as pessoas para conhecer e vir para as lojas”, disse.

Já o vendedor Marcos Sullivan tem dúvidas com relação aos benefícios do projeto. “Tem que ver como vai ser quando esse projeto foi implantado. Do jeito que o movimento está fraco, é capaz até de acabar o movimento de vez. Com os carros passando aqui (já) está difícil, se não passarem não sei como vai ser”, opinou.

No projeto, a rua terá trânsito impedido para carros de 9h as 18h. Apenas carros de polícia, ambulâncias e do serviço de limpeza poderão passar pelo local. Segundo o prefeito Rodney Miranda (DEM), a ideia é revitalizar a Glória.

“O projeto contempla um piso nivelado, jardins, áreas de estar e uma base da Guarda Municipal. A rua vai ter total acessibilidade para aqueles que têm algum tipo de limitação”, explicou.