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VILA VELHA

Glória vai ganhar rua exclusiva para pedestres até as compras de Natal

No projeto, Rua Santa Rosa terá calçadas urbanizadas com bancos e espaços para convivência; via tem 170 metros de extensão e cerca de 200 lojas

Publicado em 26 de Maio de 2015 às 14:55

Publicado em 

26 mai 2015 às 14:55
O Polo de Confecções da Glória vai ganhar uma rua exclusiva para pedestres até o fim do ano. A intenção da Prefeitura de Vila Velha é fechar Rua Santa Rosa aos carros antes do período de compras de Natal. No projeto, a rua terá calçadas urbanizadas com bancos e espaços para vivência.A via que será destinada exclusivamente aos pedestres tem 170 metros de extensão e cerca de 200 lojas. A pista será nivelada com a calçada. A comerciante Regina Moura é proprietária de uma loja da Rua Santa Rosa e acredita que a medida será benéfica.
Glória vai ganhar rua exclusiva para pedestres até as compras de Natal
“Acho que tudo que vem para melhorar vale a pena. A Glória está do jeito que está e precisa de uma melhoria. Alguém precisa fazer alguma coisa, alguma melhoria. Acho que vai ser bom, com essa urbanizada a rua fica mais bonita e pode atrair as pessoas para conhecer e vir para as lojas”, disse.
Já o vendedor Marcos Sullivan tem dúvidas com relação aos benefícios do projeto. “Tem que ver como vai ser quando esse projeto foi implantado. Do jeito que o movimento está fraco, é capaz até de acabar o movimento de vez. Com os carros passando aqui (já) está difícil, se não passarem não sei como vai ser”, opinou.
No projeto, a rua terá trânsito impedido para carros de 9h as 18h. Apenas carros de polícia, ambulâncias e do serviço de limpeza poderão passar pelo local. Segundo o prefeito Rodney Miranda (DEM), a ideia é revitalizar a Glória.
“O projeto contempla um piso nivelado, jardins, áreas de estar e uma base da Guarda Municipal. A rua vai ter total acessibilidade para aqueles que têm algum tipo de limitação”, explicou.
O polo de confecções da Glória conta atualmente com 1.200 lojas. O projeto será apresentado aos comerciantes da região em uma audiência pública nesta quarta-feira (27). 

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