"Givaldo não é meu inimigo nem adversário", diz João Coser

João Coser foi reeleito presidente do PT no Estado Crédito: Ales

Às vésperas de tomar posse novamente como presidente do PT no Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória João Coser tem o desafio de reunificar o partido, dividido após um processo eleitoral conturbado no Estado.

Your browser does not support the audio element. Givaldo não é meu inimigo, afirma Coser

Coser afirmou que vai procurar os representantes de chapas adversárias para conversar, incluindo o deputado federal Givaldo Vieira. O ex-prefeito de Vitória e Givaldo protagonizaram uma briga acirrada pelo comando estadual do partido, com troca de farpas e acusações.

O deputado recorreu na Executiva Nacional do partido contra o resultado eleitoral, acusando a chapa de Coser de ofertar dinheiro e empregos em troca de votos.

Para o ex-prefeito de Vitória, a briga ficou para trás. Ele disse que, apesar de considerar as acusações improcedentes, não considera o deputado como inimigo.

"A eleição passou. A partir de agora, temos que virar um único corpo. Sem nenhuma dificuldade em conversar com Givaldo. Givaldo não é meu inimigo, nem adversário", comentou Coser.

Segundo Coser, até o final de junho todos os filiados que tiverem no Governo Paulo Hartung deverão deixar os cargos, cumprindo resolução aprovada no congresso que o elegeu e também determinação da Executiva Nacional.

Com a saída do governo, outro desafio do partido no Estado é estabelecer novas alianças. Coser disse que vai privilegiar partidos do campo de esquerda, mas não descarta conversa com partidos do palanque de Hartung.

"Não vamos ser ingratos, sair do governo de forma ingrata. Vamos continuar conversando. Vamos conversar com o PDT, que foi nosso aliado mais importante. Vamos conversar com o PC do B, o PV e outros partidos",

A posse de Coser está marcada para a noite desta sexta-feira (9) na sede do Sindicato da Construção Civil, em Vitória. A chapa de Givaldo entrou com um pedido para suspender a posse, que ainda não foi analisado pela executiva nacional do PT.

ENTREVISTA COM COSER

Qual a sua expectativa para esse novo mandato à frente do PT?

A expectativa é muito positiva e, ao mesmo tempo, desafiadora. Positiva na perspectiva de reorganizar o partido, de reaproximar o partido dos movimentos sociais, preparar o partido para o projeto de disputal eleitoral de 2018. Não só aqui no Estado, mas principalmente na possibilidade da candidatura do presidente Lula à Presidência da República. Mas com o desafio de unir o partido de novo

O partido foi bombardeado por acusações de envolvimento em corrupção. Como superar essa imagem?

Esse Congresso Nacional e o Congresso Estadual, a renovação das direções estaduais tem muito como objetivo superar as dificuldades que nós passamos no ano passado. Durante os 37 anos de PT, 2016 foi o ano mais difícil, com o impeachment da Dilma, com as denúncias contra o partido, com os processos e os problemas todos que a gente vem passando nesse cenário. O meu papel como presidente é me esforçar para tentar unificar o partido nas políticas principalmente e conseguirmos fazer filiação partidária, formação política, fazer com que o partido volte a estar presente em todos os municípios capixabas. São 57 municípios que têm diretório municipal. A minha meta é chegar aos 78 até o ano que vem, até maio e junho, para termos as condições de disputarmos as eleições com o partido organizado em todas as cidades, como uma orientação nacional.

Qual vai ser o seu foco nesse mandato?

Meu foco vai ser reorganização partidária, fortalecimento dos movimentos sociais e um movimento mais à esquerda. Por muitos anos, o PT acabou fazendo alianças no centro e até com partidos liberais, como foi o caso do próprio PMDB. Fortaleceu muito uma aliança com o PMDB, que acabou custando a cassação do mandato da Dilma. O próprio presidente Lula orienta no sentido de um movimento mais à esquerda, fortalecendo e priorizando as relações com os movimentos sociais e com os partidos de esquerda.O ambiente político que no ano passado estava excessivamente pesado para o PT, continua como um desafio, mas não é o mesmo ambiente. Hoje as pessoas sentem saudade dos governos do Lula e da Dilma porque o governo do Michel Temer ele não é só ilegítimo como ele está fazendo políticas que prejudicam muito a população.

O senhor hoje tem um partido dividido para comandar depois de uma eleição conturbada, com acusações e trocas de farpas...

Primeiro, é importante frisar que o PT sempre teve disputas. Na eleição passada, eu disputei com a senadora Ana Rita, disputei com o Perly Cipriano, com o (deputado estadual) Nunes, ou seja, com lideranças muito importantes. Essa de 2017 também foi disputada com lideranças importantes.

Pretende procurar o deputado Givaldo para conversar?

Eu tenho esse papel de tentar unificar o partido. Vou procurar todas as lideranças. Vou conversar com todos. A eleição passou. A partir de agora, temos que virar um único corpo. O PT, sempre que esteve unido, teve capacidade de reação e de bons resultados. Sempre que ele esteve muito dividido, os resultados foram negativos. Espero que todos compreendam isso. O Hélder Salomão, a Iriny, o Perly, o Givaldo, o Nunes, o Padre Honório, são todos lideranças com o mesmo nível de responsabilidade. Então, espero é que tenha da parte deles a mesma sensibilidade e responsabilidade. Não darei conta das tarefas sozinho. O PT capixaba hoje tem dois bons deputados federais, dois bons deputados estaduais.

Mas o senhor já procurou o deputado Givaldo?

Não procurei individualmente não. Estou procurando por chapas. Mas todos os representantes de chapa nós vamos conversar. Para mim não tem mais diferença, as chapas acabaram. Agora eu quero que indiquem os membros da executiva e todas as reflexões serão feitas dentro da executiva do partido porque nós temos uma instância que é superior às tendências. As tendências se organizaram, compuseram chapas e elegeram os diretórios. Agora nós vamos tem um diretório mais amplo e uma executiva menor. Sem nenhuma dificuldade em conversar com Givaldo. Givaldo não é meu inimigo, nem adversário. Givaldo disputou uma eleição comigo, sempre foi aliado. Nós apoiamos Givaldo para deputado estadual, para deputado federal, vice-governador. Meu voto passado foi dele. Ele fez uma opção de fazer uma disputa.

A que o senhor credita essa disputa conturbada no PT aqui no Estado?

Isso se deu também em função do processo do ano que vem. Temos um congestionamento de nomes para deputado federal. A Iriny, o Givaldo, o Hélder, eu também me coloquei como uma possibilidade. Isso acabou gerando um pouco de dificuldade. Fora isso, é tocar a vida e olhar para frente. Para isso, é fundamental todos baixarem um pouco a temperatura.

Como avalia as acusações feitas pelo deputado?

Eu tenho certeza da lisura do processo do Espírito Santo. Nossa chapa fez uma campanha simples, nós não tínhamos nada para oferecer, além do nosso compromisso e nossa história de vida (...) Quem tem mandato, quem tinha força, quem tinha cargo, quem tinha emenda, quem tinha algo a oferecer não éramos nós. Até porque estamos saindo do governo. Nem isso teríamos para apresentar

O senhor ficou magoado com as acusações da chapa do Givaldo?

Não as conheço. Eu sei que não são contra mim. Disseram que alguns membros da chapa abordaram alguns filiados de forma indevida. Como eu não tenho o conteúdo, não posso falar, mas eu tenho a convicção de que as pessoas que votaram em mim votaram porque acham é a melhor chapa. Não tínhamos nada para oferecer. Quem tem mandato, quem tinha força, quem tinha cargo, quem tinha emenda, quem tinha algo a oferecer não éramos nós. Até porque estamos saindo do governo. Nem isso teríamos para apresentar.

Com o PT deixando o Governo Paulo Hartung, quais alianças vai fazer aqui no Estado? Já procura algum partido?

É o nosso grande desafio. O partido por enquanto está tentando se reencontrar, se fortalecer. O foco central hoje é preservar a possibilidade do Lula ser presidente. Estamos apostando nele. Meu papel nesse momento é conversar com as lideranças de todos os partidos, com foco nos partidos à esquerda, aguardando a direção nacional dar uma orientação mais clara sobre qual aliança vamos fazer. Mas não vamos ser ingratos, sair do governo Hartung de forma ingrata. Vamos continuar conversando. Vamos conversar com os partidos que tiveram em palanques diversos, inclusive os palanques do ex-governador Casagrande. Vamos conversar com o PDT, que foi nosso aliado mais importante. Se temos hoje dois deputados estaduais e dois federais é também devido ao PDT. Vamos conversar com o PC do B, o PV e outros partidos. Me relaciono muito bem com o Sérgio Vidigal e acho que a melhor aliança hoje seria com o PDT e outros partidos no campo da esquerda.

Quando os petistas vão deixar os cargos no governo Paulo Hartung?