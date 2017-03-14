Gilson Daniel e Guerino Zanon e disputam presidência da Amunes

Duas chapas se inscreveram para a disputa pela presidência da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) na tarde desta segunda-feira (13), quando se encerrou o prazo para registro de candidaturas. De um lado, está o prefeito de Viana, Gilson Daniel (PV); do outro, o mandatário de Linhares, Guerino Zanon (PMDB).

Esta é a primeira vez, em 17 anos, em que se consolida uma disputa pelo comando da entidade. Desde o ano 200, não houve embate interno entre duas chapas. Durante o processo, que culminou com as candidaturas apresentadas nesta segunda, houve uma busca entre os prefeitos por uma chapa consensual, que abarcasse todos os prefeitos.

Your browser does not support the audio element. Gilson Daniel e Guerino Zanon disputam presidência da Amunes

Diante do atual cenário, os dois candidatos comentaram o processo eleitoral e possíveis negociações para a formação de um consenso até o as eleições, que acontecem no dia 28. Enquanto Guerino Zanon se mostra mais aberto às negociações, Gilson Daniel avalia ser difícil a solução consensual. O prefeito de Viana afirma que não acredita mais que ainda possa haver um acordo entre as duas partes até a eleição. “Eu não acredito nisso mais. Até o momento do registro das chapas, eu poderia até acreditar. Hoje, há o registro de duas chapas. Eu não vejo mudança em relação a isso”, disse.

O prefeito de Linhares, no entanto, tem um discurso diferente de Gilson Daniel e diz que ainda há chances de um pacto. “A possibilidade de acordo existe. Nós temos até o dia 23 para a homologação das chapas. Depois, a eleição acontece no dia 28. Então, nós temos um espaço de 15 dias para tentar um entendimento com relação às chapas”, frisou.

Ambos querem apoio do Estado

Os dois candidatos disseram que vão buscar o apoio do Palácio Anchieta. A chapa liderada por Gilson Daniel é composta pelo prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio, como vice-presidente; pelo prefeito da Serra, Audifax Barcelos, como secretário; e pelo prefeito de Piúma, Ricardo Pereira, como tesoureiro.