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CASO DO JUIZ ALEXANDRE MARTINS

Giliarde faz depoimento contraditório e julgamento deve terminar somente no domingo

Avaliações dos promotores públicos e dos advogados de defesa, a respeito do julgamento, concluem que as sentenças de réus devem ser proferidas somente no domingo ou no início da próxima semana

Publicado em 27 de Agosto de 2015 às 03:21

Publicado em 

27 ago 2015 às 03:21
Giliarde Ferreira de Souza, condenado como executor do juiz, entrou em contradição várias vezes durante o seu depoimento e foi advertido pelo juiz e pelo promotor por ter mentido mais de uma vez. Giliarde é testemunha de defesa de Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, suspeito de ser um dos mandantes no assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho.
Avaliações dos promotores públicos e dos advogados de defesa, a respeito do julgamento, concluem que as sentenças de Calú e do coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, devem ser proferidas somente no domingo ou no início da próxima semana.
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O depoimento de Giliarde ocorreu na tarde desta quarta-feira (26). Antes dele, júri ouviu a primeira testemunha do dia, o preso Odessi Martins da Silva, o Lumbrigão, que também foi condenado pelo assassinato do juiz Alexandre. Giliarde esteve tenso durante todo o depoimento e se enrolou nas respostas, aparentando medo.
Uma das contradições foi ter dito que Lumbrigão tinha ido à casa dele sozinho, no dia do crime, com uma moto que pertencia a André Luiz Tavares, o Yoxito, que foi condenado neste processo por ter emprestado o veículo utilizado por Lumbrigão e Giliarde. No mesmo depoimento, ele disse que Lumbrigão estava acompanhado de André. Após isso, no final da noite, ele voltou atrás nesta informação.
Outra contradição foi sobre o tiro dado em Alexandre por Lumbrigão. Lumbrigão disse ter atirado de perto. Já Giliarde relatou que o disparo foi de longe. A sentença dos acusados só deve ser anunciada no início da próxima semana, conforme a avaliação avaliação dos advogados de defesa de Calú. Já o Ministério Público acredita que o desfecho se dará no domingo domingo.
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Desfecho e próximas etapas
Inicialmente, a expectativa era de que a sentença fosse anunciada na madrugada de sábado. Por meio da assessoria de imprensa, o juiz afirmou que só deve definir sobre a prorrogação do julgamento durante esta quinta-feira (27). Nesta quarta, foram realizados dois longos depoimentos, de Lumbrigão e de Giliarde. Ainda faltam ser ouvidas outras três testemunhas da defesa de Calú.
Na próxima etapa do julgamento, defesa e Ministério Público podem indicar peças do processo que vão ser lidas. O tempo dessa etapa é uma incógnita, já que podem ser lidas várias peças ou nenhuma. Em seguida, será feito o interrogatório dos réus. Depois, ainda há o debate entre defesa e acusação, que pode durar até nove horas antes da reunião entre juiz e jurados que precede a sentença.

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