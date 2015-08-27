Giliarde faz depoimento contraditório e julgamento deve terminar somente no domingo

Giliarde Ferreira de Souza, condenado como executor do juiz, entrou em contradição várias vezes durante o seu depoimento e foi advertido pelo juiz e pelo promotor por ter mentido mais de uma vez. Giliarde é testemunha de defesa de Claudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, suspeito de ser um dos mandantes no assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho.

Avaliações dos promotores públicos e dos advogados de defesa, a respeito do julgamento, concluem que as sentenças de Calú e do coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, devem ser proferidas somente no domingo ou no início da próxima semana.

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O depoimento de Giliarde ocorreu na tarde desta quarta-feira (26). Antes dele, júri ouviu a primeira testemunha do dia, o preso Odessi Martins da Silva, o Lumbrigão, que também foi condenado pelo assassinato do juiz Alexandre. Giliarde esteve tenso durante todo o depoimento e se enrolou nas respostas, aparentando medo.

Uma das contradições foi ter dito que Lumbrigão tinha ido à casa dele sozinho, no dia do crime, com uma moto que pertencia a André Luiz Tavares, o Yoxito, que foi condenado neste processo por ter emprestado o veículo utilizado por Lumbrigão e Giliarde. No mesmo depoimento, ele disse que Lumbrigão estava acompanhado de André. Após isso, no final da noite, ele voltou atrás nesta informação.

Outra contradição foi sobre o tiro dado em Alexandre por Lumbrigão. Lumbrigão disse ter atirado de perto. Já Giliarde relatou que o disparo foi de longe. A sentença dos acusados só deve ser anunciada no início da próxima semana, conforme a avaliação avaliação dos advogados de defesa de Calú. Já o Ministério Público acredita que o desfecho se dará no domingo domingo.

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Desfecho e próximas etapas

Inicialmente, a expectativa era de que a sentença fosse anunciada na madrugada de sábado. Por meio da assessoria de imprensa, o juiz afirmou que só deve definir sobre a prorrogação do julgamento durante esta quinta-feira (27). Nesta quarta, foram realizados dois longos depoimentos, de Lumbrigão e de Giliarde. Ainda faltam ser ouvidas outras três testemunhas da defesa de Calú.